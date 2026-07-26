Ford инвестирует 499 млн долларов в завод в Канаде, чтобы нарастить производство двигателей

Американский автоконцерн Ford Motor Co. и профсоюз Unifor, представляющий интересы около 5000 канадских сотрудников компании, ратифицировали новый коллективный договор. Соглашение предусматривает повышение заработной платы, выплату бонусов, а также масштабные инвестиции в автомобильное производство в провинции Онтарио.
Эти инвестиции дополнят ранее запланированные C$550 млн для сборочного завода в Оквилле, который готовится к наращиванию объемов производства крупных пикапов.
Руководитель Ford Джим Фарли отметил, что это соглашение направлено на инвестиции в людей и будущее Канады. Глава автоконцерна также публично выступил в защиту Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое администрация Трампа отказывается продолжать.
По словам Фарли, интегрированная североамериканская производственная система жизненно важна для сохранения конкурентоспособности, а обновленное соглашение USMCA имеет решающее значение для противодействия ценовым и валютным преимуществам, которые имеют импортированные автомобили из Кореи и Японии.
Логистическим преимуществом для завода Essex является близость нового Международного моста Горди Хоу. Его открытие запланировано на текущий месяц, что позволит значительно ускорить торговые потоки между Канадой и США в автомобильном и других секторах промышленности.