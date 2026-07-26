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Ford инвестирует 499 млн долларов в завод в Канаде, чтобы нарастить производство двигателей

Фондовый рынок
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Ford
Ford
Американский автоконцерн Ford Motor Co. и профсоюз Unifor, представляющий интересы около 5000 канадских сотрудников компании, ратифицировали новый коллективный договор. Соглашение предусматривает повышение заработной платы, выплату бонусов, а также масштабные инвестиции в автомобильное производство в провинции Онтарио.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Согласно трехлетнему контракту, почасовые работники Ford в Канаде получат повышение зарплаты на 9%.
Кроме того, сделка предусматривает единовременные выплаты за ратификацию: работники по полной ставке получат бонус в размере 10 000 канадских долларов (C$), а временные сотрудники — по C$2 000.
Главной финансовой частью сделки стало обязательство Ford дополнительно инвестировать C$700 млн ($499 млн) в завод Essex Engine Plant в Виндзоре (Онтарио).
Эти средства будут направлены на максимальное увеличение объемов выпуска 5,0-литровых двигателей и поддержку производства еще больших силовых агрегатов.
Большинство изготовленных деталей будут отправляться на сборочные предприятия Ford в США.
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Эти инвестиции дополнят ранее запланированные C$550 млн для сборочного завода в Оквилле, который готовится к наращиванию объемов производства крупных пикапов.
Руководитель Ford Джим Фарли отметил, что это соглашение направлено на инвестиции в людей и будущее Канады. Глава автоконцерна также публично выступил в защиту Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое администрация Трампа отказывается продолжать.
По словам Фарли, интегрированная североамериканская производственная система жизненно важна для сохранения конкурентоспособности, а обновленное соглашение USMCA имеет решающее значение для противодействия ценовым и валютным преимуществам, которые имеют импортированные автомобили из Кореи и Японии.
Логистическим преимуществом для завода Essex является близость нового Международного моста Горди Хоу. Его открытие запланировано на текущий месяц, что позволит значительно ускорить торговые потоки между Канадой и США в автомобильном и других секторах промышленности.
По материалам:
Діло
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