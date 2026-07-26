Ford инвестирует 499 млн долларов в завод в Канаде, чтобы нарастить производство двигателей Сегодня 23:09 — Фондовый рынок

Ford

Американский автоконцерн Ford Motor Co. и профсоюз Unifor, представляющий интересы около 5000 канадских сотрудников компании, ратифицировали новый коллективный договор. Соглашение предусматривает повышение заработной платы, выплату бонусов, а также масштабные инвестиции в автомобильное производство в провинции Онтарио.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно трехлетнему контракту, почасовые работники Ford в Канаде получат повышение зарплаты на 9%.

Кроме того, сделка предусматривает единовременные выплаты за ратификацию: работники по полной ставке получат бонус в размере 10 000 канадских долларов (C$), а временные сотрудники — по C$2 000.

Главной финансовой частью сделки стало обязательство Ford дополнительно инвестировать C$700 млн ($499 млн) в завод Essex Engine Plant в Виндзоре (Онтарио).

Эти средства будут направлены на максимальное увеличение объемов выпуска 5,0-литровых двигателей и поддержку производства еще больших силовых агрегатов.

Большинство изготовленных деталей будут отправляться на сборочные предприятия Ford в США.

Читайте также Ford отзывает более 110 тысяч Mustang

Эти инвестиции дополнят ранее запланированные C$550 млн для сборочного завода в Оквилле, который готовится к наращиванию объемов производства крупных пикапов.

Руководитель Ford Джим Фарли отметил, что это соглашение направлено на инвестиции в людей и будущее Канады. Глава автоконцерна также публично выступил в защиту Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое администрация Трампа отказывается продолжать.

По словам Фарли, интегрированная североамериканская производственная система жизненно важна для сохранения конкурентоспособности, а обновленное соглашение USMCA имеет решающее значение для противодействия ценовым и валютным преимуществам, которые имеют импортированные автомобили из Кореи и Японии.

Логистическим преимуществом для завода Essex является близость нового Международного моста Горди Хоу. Его открытие запланировано на текущий месяц, что позволит значительно ускорить торговые потоки между Канадой и США в автомобильном и других секторах промышленности.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.