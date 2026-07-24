ЕС отключил 33 российских банка от SWIFT в рамках нового пакета санкций Сегодня 17:22 — Фондовый рынок

SWIFT

Европейский Союз в рамках 21-го пакета санкций ввел полный запрет на использование системы SWIFT для 33 российских банков.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщили представители Европейской комиссии, передает Интерфакс-Украина.

Половина банковского сектора рф под санкциями

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — международная система передачи финансовых сообщений, включая платежные поручения и другую информацию, необходимую для осуществления операций на рынке платежей, ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Она объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в более чем 200 странах мира.

После введения новых ограничений под санкциями Евросоюза находятся уже 94 финансовых учреждения рф, что составляет около половины банковского сектора страны.

По словам представителей Еврокомиссии, новые ограничения касаются большинства системно важных банков, а также крупных региональных учреждений, которые россия использовала для обхода предыдущих санкций.

Какие последствия возымеет отключение от SWIFT

В Еврокомиссии подчеркнули, что запрет на проведение трансакций предусматривает также де-SWIFTинг (де-SWIFTинг — процесс отключения банков от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT. — Ред.).

В результате банки будут лишены возможности пользоваться системой SWIFT для обмена финансовыми сообщениями. Это приведет к замедлению международных платежей, уменьшению уровня автоматизации операций, использованию менее защищенных альтернативных каналов связи и усложнению обслуживания международных клиентов.

Фактически, банки больше не смогут осуществлять транзакции и обмениваться сообщениями через систему SWIFT с контрагентами по всему миру.

Теперь в Еврокомиссии сосредотачиваются на крупных региональных банках, а также на учреждениях, которые перенимают на себя операции уже запрещенных банков. Там уточнили, что под ограничения попала половина банковского сектора рф по объему доходов, активов и трансакций.

Под санкции попали банки третьих стран

В санкционный список также включили финансовые учреждения третьих стран, которые, по данным ЕС, помогали россии обходить европейские ограничения.

В частности, санкции ввели в отношении:

одного банка в Монголии;

двух индийских дочерних банков Сбербанка и ВТБ;

одного китайского банка, продолжавшего использовать российскую платежную систему «Мир».

В то же время, Евросоюз отменил санкции в отношении азербайджанского Yelo Bank после того, как он полностью отключился от российских финансовых систем и ввел дополнительные механизмы контроля.

В Еврокомиссии уточнили, что в текущий пакет не вошли Газпромбанк и Raiffeisen Bank. Там объяснили, что «Газпромбанк» не подпадает под запрет на транзакции, поскольку все еще продолжается определенная законная торговля, и перекрыть абсолютно все каналы сейчас невозможно.

Справка Finance.ua:

утром 23 июля стало известно, что послы стран ЕС достигли политической договоренности относительно 21-го пакета санкций против россии;

21-й пакет санкций Евросоюза против россии станет самым сильным за последние четыре года. Ограничения вводятся против более сотни банков и криптовалютных операторов, более 40 судов «теневого флота», нескольких нефтеперерабатывающих заводов в россии и беларуси, которые помогают Кремлю продолжать войну.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.