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Основатель Uber привлек $1,7 млрд на развитие робототехнического стартапа Atoms

Фондовый рынок
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Основатель Uber Тревис Каланик объявил о привлечении $1,7 млрд для своего нового стартапа Atoms, специализирующегося на создании робототехнических систем и решений в сфере промышленного искусственного интеллекта.
Об этом предприниматель сообщил в своем блоге.
Раунд финансирования объединил акционерный капитал и долговые инструменты. Главным инвестором выступил венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z). В финансировании также приняла участие компания Uber, а кредитную часть сделки обеспечили инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Кроме того, соучредитель Andreessen Horowitz Бен Горовиц войдет в совет директоров Atoms.
Комментируя соглашение, Каланик заявил, что новый проект является логичным продолжением его предыдущих бизнесов.
«Во многих смыслах этот раунд финансирования — продолжение незавершенного дела. Он дает нам возможность завершить историю перехода от битов к атомам, которую мы начали в Uber, развили в CloudKitchens и теперь реализуем через Atoms», — отметил он.
Привлекаемый капитал компания планирует направить на разработку роботизированных комплексов и систем автоматизации для промышленных предприятий. Основной упор Atoms делает на использовании искусственного интеллекта для оптимизации работы с физическими объектами и производственными процессами.
По словам Каланика, значительный потенциал для внедрения таких технологий обладают горнодобывающей промышленностью, строительством, тяжелым транспортом и пищевым производством.
«Горнодобывающая отрасль, строительство, тяжелый транспорт и производство продуктов питания — это лишь часть секторов, работающих с физическими объектами и ожидающих масштабной цифровой трансформации. Промышленный искусственный интеллект станет двигателем следующей промышленной революции», — подчеркнул предприниматель.
Цель Atoms заключается в разработке программно-аппаратных решений, которые помогут автоматизировать производственные процессы и повысить эффективность предприятий в традиционных отраслях экономики. Привлечение $1,7 млрд станет одним из крупнейших раундов финансирования для компании, работающей в сфере промышленной робототехники и искусственного интеллекта, и свидетельствует о растущем интересе инвесторов к технологиям автоматизации реального сектора экономики.
По материалам:
borgexpert
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