Основатель Uber привлек $1,7 млрд на развитие робототехнического стартапа Atoms Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Основатель Uber Тревис Каланик объявил о привлечении $1,7 млрд для своего нового стартапа Atoms, специализирующегося на создании робототехнических систем и решений в сфере промышленного искусственного интеллекта.

Об этом предприниматель сообщил в своем блоге.

Раунд финансирования объединил акционерный капитал и долговые инструменты. Главным инвестором выступил венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z). В финансировании также приняла участие компания Uber, а кредитную часть сделки обеспечили инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Кроме того, соучредитель Andreessen Horowitz Бен Горовиц войдет в совет директоров Atoms.

Комментируя соглашение, Каланик заявил, что новый проект является логичным продолжением его предыдущих бизнесов.

«Во многих смыслах этот раунд финансирования — продолжение незавершенного дела. Он дает нам возможность завершить историю перехода от битов к атомам, которую мы начали в Uber, развили в CloudKitchens и теперь реализуем через Atoms», — отметил он.

Привлекаемый капитал компания планирует направить на разработку роботизированных комплексов и систем автоматизации для промышленных предприятий. Основной упор Atoms делает на использовании искусственного интеллекта для оптимизации работы с физическими объектами и производственными процессами.

По словам Каланика, значительный потенциал для внедрения таких технологий обладают горнодобывающей промышленностью, строительством, тяжелым транспортом и пищевым производством.

«Горнодобывающая отрасль, строительство, тяжелый транспорт и производство продуктов питания — это лишь часть секторов, работающих с физическими объектами и ожидающих масштабной цифровой трансформации. Промышленный искусственный интеллект станет двигателем следующей промышленной революции», — подчеркнул предприниматель.

Цель Atoms заключается в разработке программно-аппаратных решений, которые помогут автоматизировать производственные процессы и повысить эффективность предприятий в традиционных отраслях экономики. Привлечение $1,7 млрд станет одним из крупнейших раундов финансирования для компании, работающей в сфере промышленной робототехники и искусственного интеллекта, и свидетельствует о растущем интересе инвесторов к технологиям автоматизации реального сектора экономики.

borgexpert По материалам:

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