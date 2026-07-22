За полгода заемщики банков в управлении Фонда погасили почти 126 млн грн задолженности Сегодня 16:35 — Фондовый рынок

За полгода заемщики банков в управлении Фонда погасили почти 126 млн грн задолженности

В январе-июне 2026 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд), по программам реструктуризации кредитов погасили 125,9 млн грн.

Как отметила директор Департамента ликвидации банков Фонда гарантирования вкладов Татьяна Старцева, 99% от этих средств составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

«Почти 126 млн грн, которые поступили в банки в первом полугодии по программам реструктуризации, свидетельствуют, что этот механизм работает. Наиболее активно им пользуются юридические лица. Для заемщиков это возможность урегулировать кредитную задолженность на приемлемых условиях и возобновить выполнение своих обязательств, а для Фонда — дополнительный инструмент возврата средств в находящиеся в управлении банки. Мы видим, что все большее число клиентов выбирают не затягивание спора, а конструктивное урегулирование вопроса», — объясняет Татьяна Старцева.

С начала 2022 года общая сумма поступлений в ликвидируемые Фондом банки от заемщиков составила более 1562,4 млн грн.

Отметим, что для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года. Для заемщиков-физических лиц применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн. в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн. — для других кредитов (кроме карточных кредитов на более 100 тыс. грн. — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн.). Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и осуществить платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке.

Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют предусматривающие рекомендованные условия реструктуризации: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации. В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем дольше срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых, 19−24 месяца — 3%, более двух лет — 5%. Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее даты завершения процедуры ликвидации.

Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.