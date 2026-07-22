Air France приостанавливает рейсы в Эр-Рияд, Дубай и Бейрут (список компаний) Сегодня 14:24 — Фондовый рынок

Air France приостанавливает рейсы в Эр-Рияд, Дубай и Бейрут (список компаний)

Авиакомпания Air France подтвердила, что приостановила рейсы в Эр-Рияд, Дубай и Бейрут из-за текущей ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Air France заявляет, что следит за ситуацией в режиме реального времени, в то время как другие авиакомпании, такие как KLM, British Airways, Aegean и Singapore Airlines, недавно обновили свои рейсы на Ближний Восток, пишет es.euronews

заявлении, опубликованном на веб-сайте авиакомпании 20 июля, Air France сообщила, что «следит за ситуацией» на Ближнем и Среднем Востоке «в режиме реального времени» и приостановила эти маршруты из-за «ограничений, которые могут повлиять на определенные воздушные пространства».

Авиакомпания приостановила рейсы в и из Эр-Рияда, Саудовская Аравия, до 24 июля включительно, а рейсы в и из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, приостановлены до 27 июля. Она также продлила приостановку рейсов в и из Бейрута, столицы Ливана, до 2 августа включительно.

«Возобновление операций будет зависеть от оценки ситуации с безопасностью на местах, которая очень изменчива», — заявили в Air France.

Какие еще авиакомпании отменяют или приостанавливают рейсы

В своем последнем информационном бюллетене о зонах конфликта (CZIB), опубликованном 14 июля, Европейское агентство по безопасности авиации рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Катара, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, а также Оманского залива. Эта рекомендация остается в силе до 29 июля.

Как ранее сообщало Euronews Travel, многие авиакомпании установили конец октября как дату возобновления деятельности. Некоторые из них запланировали возврат своих услуг примерно на 24 или 25 октября, что совпадает с началом зимнего расписания авиационной отрасли в Северном полушарии.

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KLM скорректировала свое расписание полетов и внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. KLM не совершает полетов над воздушным пространством Ирана, Ирака, Израиля и нескольких стран региона Персидского залива. Рейсы в и из Даммама и Эр-Рияда, Саудовская Аравия, приостановлены до 23 августа включительно, как и сообщение с Дубаем. KLM также отметила, что некоторые рейсы в, из или через Бейрут могут быть изменены до 16 августа.

Главная авиакомпания Греции, Aegean Airlines, отменила рейсы в Дубай до 31 августа и рейсы в Эрбиль и Багдад до 30 сентября.

Ранее Singapore Airlines приостановила свои рейсы в Дубай до 2 августа, а теперь продлила приостановку до 24 октября. Дочерняя компания-лоукост компании Scoot также подтвердила, что рейсы в и из Джидды, Саудовская Аравия, будут отменены до 8 августа.

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Авиакомпания Philippine Airlines возобновила рейсы между Манилой и Дохой 1 июля, но сообщение между Манилой и Дубаем остается приостановленным до 2 октября.

British Airways отложила возобновление нескольких маршрутов на Ближний Восток. Рейсы в Дубай, Тель-Авив, Бахрейн и Амман приостановлены до 25 октября, тогда как рейсы в Доху должны возобновиться 1 августа, а в Эр-Рияд — 8 августа.

Авиакомпания Air Canada продолжает отменять свои рейсы в Дубай и Тель-Авив до 24 октября включительно.

Пассажирские рейсы Cathay Pacific в Дубай возобновятся 25 октября, а рейсы в Эр-Рияд — 26 октября, первоначально запланированные на 1 сентября.

Латвийский авиаперевозчик airBaltic отменил свои рейсы в Дубай до 24 октября.

Группа Lufthansa продолжает использовать сокращенную сеть рейсов на Ближнем Востоке. SWISS отложила возобновление своих рейсов в Тель-Авив до августа, тогда как Brussels Airlines приостановила свои рейсы в город до 24 октября. Рейсы Lufthansa и SWISS в Дубай остаются приостановленными до 13 сентября. По всей группе рейсы в Абу-Даби, Амман, Бейрут, Даммам, Эрбиль, Маскату, Эр-Рияду и Тегеран остаются приостановленными до 24 октября.

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