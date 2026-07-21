Pepco назвала первые города, где откроет магазины в Украине

Международный ритейлер Pepco подтвердил четыре города, где планирует открыть свои первые магазины в Украине. Ими станут Киев, Черновцы, Мукачево и Тернополь. Компания планирует предложить украинским покупателям широкий ассортимент товаров повседневного спроса по доступным ценам.
Определение первых городов стало очередным этапом подготовки компании к выходу на украинский рынок во второй половине 2026 года.
Украина станет для Pepco 20-м рынком присутствия. Выход компании станет частью стратегии Pepco Group по контролируемой экспансии в странах Центральной и Восточной Европы, а также выходу на новые рынки.
Компания начала набор работников
В связи с открытием магазинов в четырех городах Pepco объявила о начале набора персонала.
В то же время, компания также ищет работников во Львове, поэтому этот город может стать следующей локацией для открытия магазина.
На кого ориентируется Pepco
В рамках ESG-стратегии компания планирует к 2030 году обеспечить 40% представительства женщин в руководящих должностях, а также предоставить всем работникам возможность делиться своими предложениями и обратной связью через внутренние платформы.
По данным исследования 2025 года Pepco Shopper Study, 87% покупателей сети в Европе составляют женщины, а 67% имеют детей в возрасте до 12 лет. Именно эти данные учитываются при формировании ассортимента.
Около 30% товаров в магазинах составляют товары для дома, 25% - детская одежда, еще 21% - одежда для взрослых. Также в магазинах будут представлены игрушки, сезонные товары и другие категории.