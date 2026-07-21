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Pepco назвала первые города, где откроет магазины в Украине

Фондовый рынок
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Pepco откроет первые магазины в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе.
Pepco откроет первые магазины в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе.
Международный ритейлер Pepco подтвердил четыре города, где планирует открыть свои первые магазины в Украине. Ими станут Киев, Черновцы, Мукачево и Тернополь. Компания планирует предложить украинским покупателям широкий ассортимент товаров повседневного спроса по доступным ценам.
Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Выход на украинский рынок

Определение первых городов стало очередным этапом подготовки компании к выходу на украинский рынок во второй половине 2026 года.
Украина станет для Pepco 20-м рынком присутствия. Выход компании станет частью стратегии Pepco Group по контролируемой экспансии в странах Центральной и Восточной Европы, а также выходу на новые рынки.

Компания начала набор работников

В связи с открытием магазинов в четырех городах Pepco объявила о начале набора персонала.
В то же время, компания также ищет работников во Львове, поэтому этот город может стать следующей локацией для открытия магазина.

На кого ориентируется Pepco

В рамках ESG-стратегии компания планирует к 2030 году обеспечить 40% представительства женщин в руководящих должностях, а также предоставить всем работникам возможность делиться своими предложениями и обратной связью через внутренние платформы.
По данным исследования 2025 года Pepco Shopper Study, 87% покупателей сети в Европе составляют женщины, а 67% имеют детей в возрасте до 12 лет. Именно эти данные учитываются при формировании ассортимента.
Около 30% товаров в магазинах составляют товары для дома, 25% - детская одежда, еще 21% - одежда для взрослых. Также в магазинах будут представлены игрушки, сезонные товары и другие категории.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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