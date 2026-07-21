НКЦБФР предложила усилить защиту инвесторов в жилищное строительство Сегодня 11:28 — Фондовый рынок

Документ вводит в Украине систему стратегического планирования в жилищной сфере.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку поддержала проект Государственной стратегии жилищной политики Украины до 2033 года и план реализации на 2026−2029 годы. В то же время, регулятор предоставил ряд замечаний, касающихся усиления защиты инвесторов в жилищное строительство.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Почему разработали новую стратегию

Документ вводит в Украине систему стратегического планирования в жилищной сфере.

Необходимость разработки стратегии обусловлена ​​тем, что большинство многоквартирных домов в Украине было возведено до 1990 года и уже не отвечает современным требованиям по энергоэффективности и безопасности.

Кроме того, полномасштабная война усугубила жилищный кризис: значительная часть жилищного фонда была разрушена или повреждена, а миллионы украинцев потеряли дома или были вынуждены покинуть их.

В то же время, в Украине до сих пор отсутствует полноценный фонд социального жилья, а механизмы обеспечения доступным жильем остаются недостаточно развитыми. Финансирование жилищного строительства преимущественно осуществляется на средства граждан, тогда как долгосрочное и институциональное инвестирование остается ограниченным из-за военных рисков и защиты инвесторов.

Какие изменения предлагает Комиссия

В проекте стратегии предусмотрено создание прозрачной, безопасной и инклюзивной системы инвестирования в строительство. В частности, Комиссия готова принять участие в обновлении правил контроля за фондами финансирования строительства, фондами операций с недвижимостью и компаниями по управлению активами.

Также регулятор поддерживает создание механизма финансирования жилищного строительства через эскроу-счета. Речь идет о специальных счетах, на которых средства покупателей хранятся до момента выполнения застройщиком своих обязательств.

Кроме того, НКЦБФР предлагает установить требования к капиталу и структуре собственности компаний-застройщиков, а также обязать их раскрывать информацию о своих проектах.

Еще одно предложение — создать фонд гарантирования строительства. Он должен защитить людей, инвестирующих в жилье: если строительство остановится, фонд поможет достроить объект или вернуть вложенные деньги.

Комиссия также намерена создать условия, чтобы банки, страховые компании и пенсионные фонды могли больше инвестировать в строительство жилья. Для этого нужно разработать понятные правила оценки таких проектов и новые инструменты финансирования.

Законопроект о секьюритизации

Эксперты регулятора предложили учесть уже зарегистрированный в Верховной Раде законопроект «О секьюритизации и облигациях с покрытием» (№ 15172 от 13 апреля 2026 года). Комиссия считает, что в операционном плане следует конкретизировать ожидаемый результат этого направления: предусмотреть не только принятие профильного закона, но и принятие необходимых нормативно-правовых актов НКЦБФР.

По мнению регулятора, это позволит внедрить механизмы выпуска облигаций с покрытием и секьюритизации активов, которые помогут привлечь долгосрочное финансирование в жилищное строительство, более эффективно распределять риски между участниками рынка, а также стимулировать развитие ипотечного кредитования, что будет способствовать повышению доступности жилья для граждан.

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