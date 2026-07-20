ФГВФЛ выставит на продажу 35 земельных участков в Киевской области из баланса РВС Банка Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в рамках ликвидационных процедур выставит на продажу 35 земельных участков в Киевской области по балансу РВС Банка.

Об этом говорится в сообщении фонда

Информация о первом земельном лоте РВС Банка уже заведена в систему Прозорро.Продажи. Аукцион пройдет 3 августа по английской модели. В составе лота №G23N028294 — земельный участок общей площадью 0,25 га, в с. Макеевка Белоцерковского района Киевской области.

Читайте также Цена выросла в 2 тысячи раз: рекордно продали государственный объект в Закарпатье

Целевое назначение участка — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок). Вся информация об активе (кадастровый номер, точный адрес, информация о возможных обременениях и т. п. ) — в публичном паспорте и в виртуальной комнате данных. Стартовая цена участка — 291 тыс. гривен.

В общей сложности к продаже готовятся 35 земельных участков общей площадью почти 35 гектаров сельскохозяйственного назначения и для строительства и обслуживания жилого дома, расположенных в Киевской области. Большинство аукционов, как планируется, пройдут уже осенью.

Среди будущих лотов:

20 земельных участков в Броварском районе общей площадью 4,3 га;

9 участков в Макаровском районе площадью 15,7 га;

4 участка в Вышгородском районе площадью 13,6 га;

2 участка в Белоцерковском районе общей площадью 1,1 га.

Деньги, вырученные от продажи активов, пойдут на расчет с кредиторами банка.

Как сообщали Українські Новини, 4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО «РВС БАНК» к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в АО РВС БАНК.

Читайте также Рыночная стоимость JPMorgan приближается к $1 трлн впервые в истории банков

17 декабря 2025 года в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного АО «РВС БАНК» Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный банк «ЮТЕ БАНК», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.