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Цена выросла в 2 тысячи раз: рекордно продали государственный объект в Закарпатье

Фондовый рынок
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Цена выросла в 2 тысячи раз: рекордно продали государственный объект в Закарпатье
Цена выросла в 2 тысячи раз: рекордно продали государственный объект в Закарпатье
В электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» прошел онлайн-аукцион по приватизации нежилого здания — административного здания (51,19 м²) в Закарпатье.
Еще один приватизационный аукцион Фонда государственного имущества Украины подтвердил эффективность открытых конкурентных торгов.
Об этом пишет Фонд государственного имущества.

Подробности

Стартовая цена объекта составляла всего 895 грн, однако благодаря высокой конкуренции между 38 участниками во время торгов она достигла 1 750 002 грн — почти в 2 тысячи раз.
Этот аукцион еще раз демонстрирует, что именно прозрачная приватизация и честная конкуренция позволяют сформировать справедливую рыночную цену.
Даже небольшие по площади объекты вызывают значительный интерес инвесторов, если продажа происходит открыто, понятно и на равных условиях для всех участников.
Кроме стоимости лота, победитель аукциона уплатит 20% НДС, что обеспечивает дополнительные поступления в государственный бюджет.
По материалам:
Finance.ua
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