Цена выросла в 2 тысячи раз: рекордно продали государственный объект в Закарпатье Сегодня 13:24 — Фондовый рынок

Цена выросла в 2 тысячи раз: рекордно продали государственный объект в Закарпатье

В электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» прошел онлайн-аукцион по приватизации нежилого здания — административного здания (51,19 м²) в Закарпатье.

Еще один приватизационный аукцион Фонда государственного имущества Украины подтвердил эффективность открытых конкурентных торгов.

Об этом пишет Фонд государственного имущества.

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Стартовая цена объекта составляла всего 895 грн, однако благодаря высокой конкуренции между 38 участниками во время торгов она достигла 1 750 002 грн — почти в 2 тысячи раз.

Этот аукцион еще раз демонстрирует, что именно прозрачная приватизация и честная конкуренция позволяют сформировать справедливую рыночную цену.

Даже небольшие по площади объекты вызывают значительный интерес инвесторов, если продажа происходит открыто, понятно и на равных условиях для всех участников.

Кроме стоимости лота, победитель аукциона уплатит 20% НДС, что обеспечивает дополнительные поступления в государственный бюджет.

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