Сервис «Укрпочта.Аптека» интегрировали в Health24 — детали Сегодня 11:36 — Фондовый рынок

Сервис «Укрпочта.Аптека» интегрировали в медицинскую информационную систему Health24.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Теперь получать необходимые препараты по е-рецепту можно самостоятельно.

Как заказать лекарство:

В приложении Health24 открываете «Медкарту», а затем раздел «Рецепты»;

выбираете себя и переходите к нужному е-рецепту;

нажимаете «Укрпочта.Аптека»;

на сайте бронирования лекарства (система перенаправит туда автоматически) указываете код погашения;

заполняете информацию о себе;

подтверждаете доставку через «Укрпочту».

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