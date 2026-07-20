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Сервис «Укрпочта.Аптека» интегрировали в Health24 — детали

Фондовый рынок
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Сервис «Укрпочта.Аптека» интегрировали в медицинскую информационную систему Health24.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Теперь получать необходимые препараты по е-рецепту можно самостоятельно.

Как заказать лекарство:

  • В приложении Health24 открываете «Медкарту», а затем раздел «Рецепты»;
  • выбираете себя и переходите к нужному е-рецепту;
  • нажимаете «Укрпочта.Аптека»;
  • на сайте бронирования лекарства (система перенаправит туда автоматически) указываете код погашения;
  • заполняете информацию о себе;
  • подтверждаете доставку через «Укрпочту».
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Ранее АО «Укрпочта» расширила сеть внутренних почтоматов. Сервис стал доступным еще в двух областях — Львовской и Ивано-Франковской.
По материалам:
Finance.ua
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