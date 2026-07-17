российские олигархи выводят миллиарды долларов за границу из-за опасений конфискаций Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Отток капитала оценивается в десятки миллиардов долларов

российские миллиардеры начали активнее выводить капитал за границу из-за опасений по поводу состояния экономики страны и государственных финансов. Среди них и бизнесмены, приближенные к президенту рф владимиру путину.

Об этом сообщает Bloomber.

По данным источников, знакомых с настроениями представителей российской бизнес-элиты, усиление практики изъятия активов государством заставило многих состоятельных россиян задуматься о риске потери собственного имущества или конфискации состояния.

российские миллиардеры переводят активы за границу

Несколько российских миллиардеров в течение последнего года вывели из страны дополнительные активы из-за опасений стабильности банковской системы. Об этом свидетельствуют корпоративные документы и данные о приобретении недвижимости, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.

По словам собеседников агентства, в последние месяцы ускорилось перераспределение активов богатейших россиян в сторону криптовалют, золота, иностранной недвижимости и частных инвестиционных фондов, прежде всего в странах Персидского залива.

Санкции вернули капитал в россию, но появились новые риски

В течение десятилетий российские миллиардеры активно инвестировали на Западе, заключали большие сделки и покупали элитную недвижимость за границей.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года международные санкции вынудили многих российских бизнесменов вернуть активы в россию и перерегистрировать там свои компании. Часть иностранных активов была заморожена. Однако внутри страны возникли другие риски. Начиная с 2024 года, российские власти активизировали процессы изъятия активов у ряда крупных бизнесменов, в том числе тех, кто сохранял связи с Западом через двойное гражданство или ранее занимал государственные должности.

Дополнительным фактором стал спад российской экономики, наблюдающийся с 2025 года и ограничивающий возможности для сохранения и приумножения капитала внутри страны.

Отток капитала оценивается в десятки миллиардов долларов

Оценить реальные масштабы неофициального оттока капитала сложно, поскольку значительная часть сделок осуществляется через непрозрачные криптовалютные транзакции, которые не отображаются в официальной статистике.

По оценкам источников, знакомых с инвестиционными решениями российских миллиардеров, объем денег, покинувших россию вне официальной статистики с начала 2026 года, может составить десятки миллиардов долларов. Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Собеседники агентства отмечают, что опасения по поводу конфискации активов и экономической нестабильности стали главными причинами нового всплеска оттока капитала.

По словам источников, с 2024 года среди богатых россиян существенно возрос интерес к сбережению капитала за пределами россии.

Прокуратура рф в 2025 году добилась передачи государству активов общей стоимостью более 4 трлн рублей, или около 51,5 млрд долларов.

Для вывода денег используют криптовалюты и новые финансовые маршруты

Механизмы вывода капитала из россии меняются по мере того, как российский бизнес ищет новые способы обхода как западных санкций, так и внутреннего контроля со стороны Кремля.

Статус Дубая как одного из мировых центров криптовалютного бизнеса, способствовал использованию цифровых активов для перемещения капитала между юрисдикциями. Популярность также приобретают неформальные финансовые маршруты через Армению, Казахстан и Кыргызстан, где используется стейблкоин A7A5.

Этот токен был разработан компанией A7, специализирующейся на трансграничных платежах и принадлежит находящемуся под международными санкциями молдавскому банкиру-беглецу Илану Шору и российскому государственному банку Промсвязьбанк. В первом полугодии 2025 года через платформу A7 были произведены операции на сумму 7,5 трлн рублей, или примерно 96 млрд долларов.

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