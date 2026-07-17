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В Бучанском районе появится новый индустриальный парк с сотнями рабочих мест

Фондовый рынок
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Правительство внесло индустриальный парк «BUCHA TECHNO GARDEN II» в селе Мироцкое в Реестр индустриальных парков, что позволит создать 378 новых рабочих мест.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает Хроникерс.
На территории парка площадью 12,5978 га планируют разместить предприятия перерабатывающей промышленности. В частности, речь идет о переработке и консервировании фруктов и овощей, а также о производстве машин и оборудования.
По данным КОГА, общий объем запланированных инвестиций составляет 710,2 млн. грн.
«Парк ориентирован на переработку фруктов и овощей, а это именно то направление, где Украина пользуется и сырьем, и спросом. 378 рабочих мест в Мироцком — конкретный результат, который почувствует община уже в ближайшие годы», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.
В министерстве заявили, что внесение парка в Реестр повысит инвестиционную привлекательность Киевской области, будет способствовать внедрению новых технологий, развитию местной занятости.
По материалам:
Finance.ua
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