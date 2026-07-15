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ЕС планирует ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в рф

Фондовый рынок
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ЕС планирует ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в рф
ЕС планирует ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в рф
В 21-й пакет санкций Европейского Союза против россии могут войти ограничения в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который продолжает работать на российском рынке.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В настоящее время страны ЕС пока не смогли окончательно согласовать новый пакет санкций, в том числе из-за разногласий относительно RBI.
Речь идет об обсуждении вопроса, связанного с пакетом акций австрийской строительной компании Strabag.
В октябре RBI потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против сделки, поскольку не был заинтересован в выходе банка с рынка, поскольку рассматривал финучреждение как один из каналов для денежных переводов в Европу. Возможное соглашение по выходу из россии потребует согласия сразу нескольких сторон — Австрии, России, США, ЕС и лично президента владимира путина.
Глава наблюдательного совета группы RBI Эрвин Хамеседер отмечал, что ограничения на развитие бизнеса в россии сохраняются, а кредитование практически полностью остановлено. RBI ограничил исходящие платежи в евро, сократил международные сделки и прекратил выдачу новых кредитов. Российский бизнес RBI по итогам 2025 года получил чистый убыток в 86 млн евро против прибыли в 873 млн евро в 2024 году.
Одним из препятствий для выхода RBI из россии стала ситуация вокруг акций австрийской строительной компании Strabag. В 2023 году банк планировал приобрести у Rasperia Trading (ранее связанной с российским олигархом Олегом Дерипаской) 27,78% акций Strabag за 1,51 млрд евро. Соглашение не состоялось после того, как RBI не получила необходимых согласований от властей Евросоюза, а затем против Rasperia были введены санкции США и ЕС.
После срыва соглашения Rasperia достигла решения российского суда, обязывающего RBI выплатить 2 млрд евро плюс проценты. RBI заявлял, что такое исполнение невозможно в рамках европейского санкционного режима. В ЕС обсуждали возможность снятия санкций с этих активов, чтобы передать акции Strabag RBI в качестве компенсации за потери россии.
По материалам:
Діло
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