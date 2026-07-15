SpaceX установила рекорд на бирже и обогатила ранних инвесторов Сегодня 02:34 — Фондовый рынок

Интерес инвесторов к SpaceX поддерживают сразу несколько факторов

Ранние инвесторы SpaceX, вложившие средства в компанию на начальных этапах, получили значительную прибыль после стремительного роста ее стоимости. По оценкам, инвестиция в 1000 долларов могла принести владельцам акций ощутимый доход.

Об этом пишет Finbold.

SpaceX провела одно из самых крупных IPO в истории

Компания SpaceX во время первоначального публичного размещения акций (IPO) привлекла около $75 млрд, что стало одним из самых больших показателей в истории фондового рынка. Успех компании также повлиял на состояние ее основателя Илона Маска, которое впервые превысило отметку в $1 трлн.

Инвесторы, купившие акции SpaceX по цене IPO в 135 долларов за акцию 11 июня 2026 года, через месяц остаются в плюсе, несмотря на высокую волатильность котировок после выхода компании на биржу.

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Так, инвестиция в размере 1000 долларов, сделанная по цене размещения, сейчас стоила бы примерно 1076 долларов. Это соответствует доходности примерно 7,6% исходя из цены закрытия торгов на уровне 145,30 доллара.

Как менялась стоимость компании после выхода на биржу

На момент IPO SpaceX оценивали примерно в 1,77 трлн. долларов. Высокий спрос со стороны инвесторов привел к тому, что в первый день торгов акции открылись на уровне около 150 долларов и завершили сессию в районе 161 доллар. Благодаря этому рыночная капитализация компании сразу превысила отметку в 2 трлн долларов.

Рост продолжился и в следующие сессии: котировки поднимались до дневных максимумов вблизи отметки 225 долларов за акцию. Однако затем произошло снижение из-за общей слабости рынка и фиксации прибыли. Несмотря на падение, акции по-прежнему торгуются выше цены IPO, что позволяет ранним инвесторам оставаться в плюсе.

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В то же время, результат инвестиций существенно зависит от момента покупки ценных бумаг. Если инвестор приобрел акции по цене закрытия первого торгового дня (около 161 доллара), то вложенные им 1000 долларов сегодня стоили бы примерно 902 доллара. Таким образом, за тот же период стоимость инвестиций сократилась почти на 10%.

Интерес инвесторов к SpaceX поддерживают сразу несколько факторов. Компания остается лидером на рынке коммерческих запусков благодаря своей ракетной программе Falcon, одновременно расширяя бизнес спутникового интернета Starlink, ставшего одним из основных источников ее дохода.

Также инвесторы внимательно следят за ходом разработки Starship — полностью многократного космического корабля, призванного радикально сократить расходы на запуски и обеспечить будущие миссии на Луну и Марс.

Дополнительные ожидания роста связаны с потенциальными проектами в области инфраструктуры искусственного интеллекта.

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