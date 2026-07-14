Винодельческий завод выставили на аукцион за 24,8 млн грн Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Винодельческий завод выставили на аукцион за 24,8 млн грн

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию единый имущественный комплекс государственного предприятия «Котовский винодельческий завод», расположенный в Подольске Одесской области.

Торги пройдут в электронной системе 28 июля, а подать заявку на участие потенциальные инвесторы могут до 27 июля.

Стартовая цена объекта приватизации составляет 24,8 млн грн.

Новый собственник получит комплекс производственных активов, в состав которого входят:

19 объектов недвижимости производственного и складского назначения;

177 единиц движимого имущества;

два автомобиля;

один объект незавершенного строительства.

Общая площадь недвижимости составляет 6294,8 кв. м. Имущественный комплекс включает в себя производственные цеха, складские помещения, инженерные сооружения и оборудование, необходимое для изготовления винодельческой продукции.

Завод работает с 1945 года

Котовский винодельческий завод был основан в 1945 году и на протяжении десятилетий был одним из предприятий винодельческой отрасли юга Украины. Завод специализировался на производстве виноградных вин, выпуская как традиционные, так и хорошо известные украинским потребителям марки.

Среди продукции предприятия были вина «Украинский кагор», «Изабелла», «Кадарка», а также портвейны «Портвейн 111» и «Портвейн 333».

После переименования Котовска в 2016 году предприятие располагается в Подольске Одесской области.

Производство прекратилось, имущество передавали в аренду

В последние годы государственное предприятие фактически не вело производственную деятельность. Его имущественный комплекс использовался частными компаниями на условиях аренды.

Приватизация должна привлечь инвестора, который сможет возобновить эффективное использование производственных мощностей или реализовать новые бизнес-проекты на базе предприятия.

Продажа Котовского винодельческого завода происходит в рамках программы малой приватизации, по которой Фонд государственного имущества реализует государственные активы, длительно не используемые или работающие неэффективно. Вырученные от приватизации средства направляются в государственный бюджет Украины.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.