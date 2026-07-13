Как начать инвестировать на фондовом рынке — пошаговый гайд от эксперта Сегодня 17:03 — Личные финансы

Инвестиции на фондовом рынке

Фондовый рынок может быть инструментом для накопления капитала, создания пассивного дохода и достижения долгосрочных финансовых целей. В то же время, инвестирование требует четкой стратегии, понимания рисков и дисциплины.

Об этом сообщила практикующий инвестор и основатель школы BY Finance Юлия Баткалова на конференции VLASNA. Запись конференции доступна по этой ссылке

По словам Баткаловой, фондовый рынок, прежде всего, рассчитан на долгосрочное инвестирование, а не на быстрый заработок. Он позволяет не только сохранить покупательскую способность средств, но и потенциально приумножить капитал.

Почему фондовый рынок? Потому что преимущественно он релевантный для любых финансовых целей. Здесь вы можете формировать капитал на разные форматы. Вообще, если говорить о фондовом рынке — это не о быстром заработке, это не о плюс 200% уже через неделю. Это о более долгосрочных, стабильных, консервативных инвестициях", — говорит эксперт.

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Инвестор подчеркнула, что средства на большие финансовые цели целесообразно переводить в валюту, если основной доход получается в гривне. При этом резерв на текущий расход должен оставаться в национальной валюте.

По ее мнению, фондовый рынок подходит для формирования пассивного дохода, накопления средств на образование детей, будущей пенсии или крупных покупок, например жилья.

В то же время эксперт рекомендует рассматривать инвестиции на горизонте не менее двух лет, ведь краткосрочные вложения могут попасть под рыночные колебания. В качестве примера она привела падение мировых фондовых индексов во время пандемии COVID-19, после которого рынок впоследствии восстановился.

«Если ваша инвестиционная цель рассчитана всего на 3 месяца, существует риск, что именно в период временного снижения рынка вам придется продать активы по невыгодной цене. Поэтому фондовый рынок целесообразно рассматривать как долгосрочный инструмент — желательно с горизонтом инвестирования от 2 лет и старше. Такой подход значительно повышает вероятность получения более стабильных результатов. Например, средняя доходность индекса S&P 500 за последние 10 лет составила около 12% годовых в долларах США. Это показатель, часто рассматриваемый как относительно консервативный вариант долгосрочного инвестирования: он позволяет не только компенсировать влияние инфляции, но и потенциально обеспечить прирост капитала», — рассказывает эксперт.

Также она поделилась пошаговой инструкцией о том, как начать инвестировать в фонды.

Три шага для начала инвестирования

Баткалова выделила три основных шага для тех, кто только начинает инвестировать:

определить финансовую цель и сумму, которую следует накопить;

открыть счет у брокера;

если инвестор находится в Украине — открыть счет у финансового посредника для пополнения брокерского счета в соответствии с действующими правилами валютных переводов.

Первым шагом перед инвестированием эксперт назвала определение конкретной финансовой цели. По ее словам, инвестору нужно четко понимать, какую сумму он хочет накопить, за какой срок и зачем. Это может быть пенсионный капитал, обучение детей или приобретение недвижимости.

Она советует сразу учитывать инфляцию. Если денежные средства накапливаются, например, на обучение через 10 лет, необходимо ориентироваться не на сегодняшнюю стоимость образования, а на прогнозируемую сумму с учетом роста цен.

По словам эксперта, украинцам доступны международные брокеры, через которые можно покупать акции, ETF, облигации и другие биржевые инструменты. Она также рекомендует диверсифицировать риски не только между активами, но и между брокерами.

Диверсификация и ETF

Инвестор подчеркнула, что вкладывать все деньги в одну акцию — рискованно. В то же время инвестиционный портфель должен состоять из нескольких различных активов, дополняющих друг друга. По ее словам, именно диверсификация помогает снизить влияние падения отдельных компаний или секторов экономики на общий результат инвестора.

Если мы инвестируем в несколько активов, доход зависит не от удачи, а от диверсификации. И вообще, диверсификация — это лучший друг инвестора", — говорит эксперт.

Также Баткалова рекомендует всегда оставлять часть средств наличными или на брокерском счете. Это позволяет докупать активы во время рыночных просадок.

«Метод, который работает на меня много лет: я всегда держу 10−30% наличными на счету у брокера. Это дает возможность, если вдруг есть большие просадки, дополнительно покупать хорошие активы на распродажах и иметь высокую доходность», — делится опытом эксперт.

Для начинающих инвесторов одним из самых простых инструментов, по словам эксперта, является ETF. Это фактически готовый диверсифицированный портфель, объединяющий десятки или даже сотни различных активов. Так инвестор не выбирает отдельные акции самостоятельно, а сразу инвестирует в широкий набор компаний или целый сектор экономики.

Налоги для инвесторов

Баткалова напомнила, что резиденты Украины должны самостоятельно декларировать инвестиционные доходы.

Прибыль от продажи активов облагается налогом по ставке 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Для дивидендов от акций и ETF, выплачиваемых раз в квартал, применяется ставка 9% НДФЛ и 5% военного сбора.

Декларацию о доходах необходимо подавать раз в год за предыдущий календарный год, после чего в установленный законодательством срок уплачиваются начисленные налоги.

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