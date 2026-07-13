Как инвестировать в ETF-фонды: ТОП-5 портфелей по мнению эксперта Сегодня 12:45 — Личные финансы

Инвестиции

Выбор инвестиционного портфеля зависит не только от желаемой доходности, но и готовности инвестора переживать временные потери. И из каких активов можно сформировать сбалансированный портфель и как подобрать стратегию под свой уровень риска.

Об этом рассказала инвестиционный консультант учебного центра Биржевой университет и частный инвестор с более чем 20-летним опытом работы на рынке Анна Гапа во время конференции VLASNA. Кстати, запись конференции доступна по этой ссылке

Итак, за последние 30 лет лучшую доходность показал Фонд QQQ — это ETF, созданный на индекс NASDAQ-100, включающий преимущественно технологические компании, торгующиеся на бирже NASDAQ. За последние 30 лет его доходность составила 14% годовых. Если считали только последние 10 лет — 22% годовых.

Да что же не так с QQQ? По словам Гапы, проблема в том, что за последние 30 лет самая большая просадка по индексу NASDAQ-100 составляла 81%. Это было в кризис 2000—2001 года. На восстановление своих начальных показателей понадобилось 175 месяцев, а это практически 14,5 лет.

«Вопрос к инвесторам: готовы ли они морально, если вложат 10 тыс. долларов, в какой-то момент увидеть у себя на счету из этой суммы только 2 тыс. долларов, и ждать потом 14−15 лет, пока инвестиция вернет в цене? Поскольку не все готовы к такой просадке в своем портфеле, соответственно, задача найти такую ​​комбинацию активов, чтобы эта потенциальная просадка была меньше», — отмечает инвестор.

Следует понимать, что с одной стороны инвестор получит более низкую доходность, но при этом ограничивается сумма просадки, которая возможна в портфеле. То есть суть построения инвестиционного портфеля состоит в том, чтобы подобрать и скомпоновать активы таким образом, чтобы приемлемая доходность обеспечивала приемлемую просадку.

Из каких активов эксперт советует формировать портфель

Акции — больше всего растут в цене в период экономического роста и невысокой инфляции.

Облигации — больше растут в цене в периоды снижения процентных ставок, когда снижается инфляция.

Недвижимость — REIT — больше всего растет в периоды экономического роста, а также при снижении процентных ставок.

Сырье — сюда входят энергоносители, сельскохозяйственные продукты, промышленные и драгоценные металлы. Эта категория растет в цене в начале экономического цикла на фоне глобального экономического обновления. Однако существенное влияние на ее динамику могут оказать шоки спроса или предложения.

Золото — защищает от инфляции, поскольку его количество ограничено, и может демонстрировать стремительный рост в периоды высокой неопределенности.

Деньги — речь идет не о долларах под матрасом, а о фондах денежного рынка (краткосрочные казначейские обязательства. — Авт.) и валюты. Они обеспечивают стабильность портфеля в периоды, когда другие активы теряют привлекательность и могут сохранять покупательскую способность во время дефляции.

Криптовалюта — через фондовый рынок можно инвестировать в — через фондовый рынок можно инвестировать в биткоин , эфир и солану.

Какой класс активов лучше для инвестиций

По словам Гапы, здесь нет однозначного ответа.

«Если мы смотрим исторически, то в разные периоды времени в зависимости от рыночных условий тот или иной класс активов демонстрировал лучшую доходность. По сути, на этом и построен подход к созданию всесезонного портфеля. Он заключается в том, что если мы не можем спрогнозировать, какие рыночные условия ожидают нас в будущем, значит, мы должны сконфигурировать портфель так, чтобы они выдерживали какие-либо рыночные ситуации. Если мы не можем спрогнозировать, какой актив будет расти больше всего, значит, включаем в свой портфель активы, которые нас поддерживают в тот или иной момент времени», — делится опытом эксперт.

Популярные примеры инвестиционных портфелей

Stocks/Bonds 60/40 Portfolio

Одним из наиболее популярных является Stocks/Bonds 60/40 Portfolio.

60% в портфеле — это акции, их можно включить через ETF VDI;

40% - облигаций и государственные, и коммерческие, работающие с разными сроками до погашения. Их можно включить по ETF BND.

Историческая доходность такого портфеля за последние 30 лет составляла 8,23% годовых и максимальная просадка 30,5%. Это уже существенно меньше, чем технологический портфель, показывающий максимальную просадку минус 80%.

«Если говорить о моем личном мнении, то я не рекомендую включать в портфель такой ETF, который придерживается жесткой структуры акций и облигаций. Почему? Потому что сегодня мы хотим построить портфель 60 на 40. Через год-два-три наш подход к видению структуры собственного портфеля может измениться, и мы захотим изменить эти доли акций и облигаций в портфеле. Для того чтобы это было легче сделать, я все же рекомендую инвестировать через ETF, которые будут непосредственно отображать класс акций или облигаций. Это для того, чтобы было легче менять эти частицы, и при необходимости ребалансировать свой портфель — не нужно было продавать акции», — отметила Гапа.

Harry Browne Permanent Portfolio

Еще один вариант — Harry Browne Permanent Portfolio — портфель, предложенный американским политиком и инвестиционным советником Генри Брауном в 1980-х годах. Его подход подразумевал разделение инвестиционного портфеля на четыре равные части — акции, облигации, золото и деньги.

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курсовых разниц. Поскольку инвестиции в такие ETF осуществляются в долларах США, при существенном росте курса доллара возникает налоговое обязательство. По действующей ставке налогообложения — 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, то есть всего 23% — инвестор фактически платит почти четверть суммы курсового прироста. Например, если «По ETF фондов денежного рынка, которые инвестируют в краткосрочные государственные облигации США, украинским инвесторам следует быть осторожными. Такие фонды обычно характеризуются относительно низкой доходностью. В настоящее время она составляет около 3%, что обусловлено высокой учетной ставкой Федеральной резервной системы США. Однако со снижением учетной ставки доходность этих инструментов также будет уменьшаться. Для украинских инвесторов это имеет дополнительное значение из-за особенностей отечественной системы налогообложения, которая предполагает налогообложение не только инвестиционного дохода, но и. Поскольку инвестиции в такие ETF осуществляются в долларах США, при существенном росте курса доллара возникает налоговое обязательство. По действующей ставке налогообложения — 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, то есть всего 23% — инвестор фактически платит почти четверть суммы курсового прироста. Например, если курс доллара вырастет на 10%, то около 2,3−2,5% этого прироста могут быть уплачены в виде налогов. Если же доходность инвестиционного портфеля в долларах будет ниже этого показателя, инвестор рискует получить отрицательную реальную доходность именно из-за налоговой нагрузки, связанной с курсовыми разницами», — комментирует эксперт.

Альтернативой хранения денежных средств для украинского инвестора она называет украинский рынок. Банковские депозиты, где нет налогообложения курсовой разницы, а только налогообложение начисленных процентов или украинский ОВГЗ, который тоже выпускается в долларах и не облагается налогом вообще.

Ray Dalio All Weather Portfolio

Следующий известный инвестиционный портфель, предложенный Реем Далио в 1996 году — Ray Dalio All Weather Portfolio. Это финансист, основатель одной из крупнейших компаний по управлению активами Bridgewater Associates.

Его подход подразумевал:

30% инвестиций в акции;

40% в долговременных облигациях, например, TLT;

15% в облигациях среднего срока от 3 до 7 лет, например через фонд IEI;

7,5% в сырье;

7,5% в золото.

За последние 30 лет такой портфель получил бы доходность 7,36% годовых и максимальную просадку всего 20,58%.

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Rick Ferri Core Four Portfolio

Рик Ферри — это инвестиционный консультант, предложивший свой портфель на сайте Lazy Portfolio — Call for Portfolio в 2009 году. Это модернизированная стратегия инвестиций 80 на 20, где 80% было в акциях 20% облигациях, но он ее модернизировал следующим образом:

48% - акции VTI;

24% - акции VEU;

8% - недвижимость VNQ;

20% - облигации BND.

Golden Butterfly Portfolio

Следующий вариант формирования портфеля — Golden Butterfly, предложенный в 2010-х годах. Он состоит из пяти частей по 20%:

акции VTI;

акции IJS;

облигации TLT;

облигации SH;

золото GLD.

За последние 30 лет такой портфель показал около 8% годовых доходности и просадку не более 17%.

По словам эксперта, это неплохая комбинация доходности и риска для консервативных инвесторов.

Warren Buffett Portfolio

Еще один известный портфель Уоррена Баффета, который он предложил в письме своим акционерам в 2013 году, на 90% состоящий из акций VV и 10% облигаций SHY.

За последние 30 лет доходность такого фонда составляла 9,8%, максимальная просадка около 45%.

Как выбрать оптимальный портфель для себя

Оцените горизонт инвестирования — чем длиннее горизонт, тем большую долю можно выделить на акции. Оцените личную толерантность к риску — готовы ли вы выдерживать большую просадку. Также проанализируйте, сколько впереди еще активных лет работы и накопления капитала до выхода на пенсию, а также какую часть своего капитала вы готовы выделить на эти рисковые инвестиции. Узнайте систему налогов — налогообложение курсовых разниц, дивиденды, национальные альтернативы и ОВГЗ.

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