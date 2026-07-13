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В каких регионах украинцы чаще всего обращаются в центры занятости

Личные финансы
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Закарпатье лидирует по приросту трудоустроенных
Закарпатье лидирует по приросту трудоустроенных
На протяжении шести месяцев 2026 года работодатели больше всего искали работников во Львовской области, где было подано 28 тысяч вакансий. Среди регионов с высоким приростом количества трудоустроенных лидирует Закарпатская область.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости по итогам первого полугодия.
Отмечается, что услугами ведомства воспользовались почти 390 тысяч человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Больше всего клиентов за это время обратились в центры занятости Днепропетровской области — почти 30 тысяч человек, или 7,6% от общего количества. К регионам, где услуги по трудоустройству пользуются наибольшим спросом, также входят Львовская, Харьковская, Одесская, Полтавская области и Киевщина.

Лидеры по темпам роста числа клиентов

Самые высокие темпы роста количества клиентов продемонстрировало Закарпатье: в первом полугодии 2026 года в центры занятости области обратилось на 57% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительный рост также зафиксирован в Киевской области — почти на 34%. Если говорить о людях, обеспеченных занятостью, то в этом году их количество выросло почти на 13% и составляет 193,6 тысяч.
Чаще всего люди находили работу в Днепропетровской области — 16 тысяч или 8,3%, также лидерство держит Харьковская область с 12 тысячами трудоустроенных.
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Закарпатье лидирует по приросту трудоустроенных

Среди регионов с самым высоким приростом количества трудоустроенных также лидирует Закарпатская область. За шесть месяцев 2026 года в регионе обеспечили занятостью на 88% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.
Такая динамика обусловлена ​​существенным ростом количества работодателей, подавших информацию об имеющихся вакансиях. В Закарпатье их количество увеличилось на 26,3%, а более высокий показатель зафиксирован только в Запорожской области — 30,7%. Количество представленных вакансий составило 242 тысячи.

Где предлагают больше всего вакансий

Больше всего работодатели ищут работников во Львовской области — 28 тысяч предложений работы, и на Днепропетровщине — 16,3 тысячи.
Наибольший рост количества предложений от работодателей в Запорожской области — на 59% больше и Закарпатье — на 50%.
В целом уровень укомплектования свободных рабочих мест составляет 54,5%. Этот показатель самый высокий у Донецкого областного центра занятости — 76,9%, затем Ивано-Франковский — 75,7% и Закарпатье 72,5%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует депутатам принять за основу законопроект № 14096. Документ предусматривает внесение изменений в законодательство в сфере общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и занятости населения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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