В каких регионах украинцы чаще всего обращаются в центры занятости Сегодня 11:02 — Личные финансы

Закарпатье лидирует по приросту трудоустроенных

На протяжении шести месяцев 2026 года работодатели больше всего искали работников во Львовской области, где было подано 28 тысяч вакансий. Среди регионов с высоким приростом количества трудоустроенных лидирует Закарпатская область.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости по итогам первого полугодия.

Отмечается, что услугами ведомства воспользовались почти 390 тысяч человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Больше всего клиентов за это время обратились в центры занятости Днепропетровской области — почти 30 тысяч человек, или 7,6% от общего количества. К регионам, где услуги по трудоустройству пользуются наибольшим спросом, также входят Львовская, Харьковская, Одесская, Полтавская области и Киевщина.

Лидеры по темпам роста числа клиентов

Самые высокие темпы роста количества клиентов продемонстрировало Закарпатье: в первом полугодии 2026 года в центры занятости области обратилось на 57% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительный рост также зафиксирован в Киевской области — почти на 34%. Если говорить о людях, обеспеченных занятостью, то в этом году их количество выросло почти на 13% и составляет 193,6 тысяч.

Чаще всего люди находили работу в Днепропетровской области — 16 тысяч или 8,3%, также лидерство держит Харьковская область с 12 тысячами трудоустроенных.

Закарпатье лидирует по приросту трудоустроенных

Среди регионов с самым высоким приростом количества трудоустроенных также лидирует Закарпатская область. За шесть месяцев 2026 года в регионе обеспечили занятостью на 88% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Такая динамика обусловлена ​​существенным ростом количества работодателей, подавших информацию об имеющихся вакансиях. В Закарпатье их количество увеличилось на 26,3%, а более высокий показатель зафиксирован только в Запорожской области — 30,7%. Количество представленных вакансий составило 242 тысячи.

Где предлагают больше всего вакансий

Больше всего работодатели ищут работников во Львовской области — 28 тысяч предложений работы, и на Днепропетровщине — 16,3 тысячи.

Наибольший рост количества предложений от работодателей в Запорожской области — на 59% больше и Закарпатье — на 50%.

В целом уровень укомплектования свободных рабочих мест составляет 54,5%. Этот показатель самый высокий у Донецкого областного центра занятости — 76,9%, затем Ивано-Франковский — 75,7% и Закарпатье 72,5%.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует депутатам принять за основу законопроект № 14096. Документ предусматривает внесение изменений в законодательство в сфере общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и занятости населения.

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