0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить документы из ГРАГС через Укрпочту: инструкция от «Дії»

Личные финансы
15
Доставка повторных свидетельств и выписок из ДРАЦС через портал "Дія" доступна только на территории Украины.
Доставка повторных свидетельств и выписок из ДРАЦС через портал "Дія" доступна только на территории Украины.
Документы, оформленные через портал «Дія», можно получить лично через «Укрпочту».
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
По данным сервиса, украинцы уже получили через «Укрпочту» почти 170 тыс. повторных свидетельств и выписок из ГРАГС, оформленных через портал «Дія».

Какие документы можно получить по почте

С доставкой в ​​отделение «Укрпочты» или курьером можно получить:
  • повторное свидетельство о рождении;
  • повторное свидетельство об изменении имени;
  • повторное свидетельство о браке;
  • повторное свидетельство о расторжении брака;
  • повторное свидетельство о смерти;
  • выписку о рождении;
  • выписку об изменении имени;
  • выписку о браке;
  • выписку о расторжении брака;
  • выписку о смерти.

Как оформить доставку

Для получения документа:
  1. Авторизируйтесь на портале Дія.
  2. Выберите нужное повторное свидетельство или выдержку из ГРАГС.
  3. Заполните заявление.
  4. Выберите способ доставки: в отделение Укрпочты или курьером.
  5. Отправьте заявление и дождитесь сообщения об отправке документа.
Место для вашей рекламы
После того, как отдел ГРАГС обработает заявление, вы получите трек-номер отправления — на электронную почту и в кабинет гражданина.
Доставка повторных свидетельств и выписок из ГРАГС через портал «Дія» доступна только на территории Украины.

Кто может получить документ

Получить повторное свидетельство или выписку из ГРАГС должен человек, который подал заявление через портал Дія.
Если заявитель не может получить документ лично, это может сделать его представитель по нотариально удостоверенной доверенности, в которой прямо указано право на получение документов по почте.

Где найти трек-номер

Трек-номер появится в разделе Услуги — Заказанные услуги в кабинете гражданина на портале Дія и поступит по электронной почте после обработки заявления.
Кроме того, заявитель получит SMS-уведомление или сообщение в Viber на номер телефона, указанный при оформлении заявки.
Пользователи приложения «Укрпочты» также получат push-уведомление об отправке.
Отследить доставку можно по трек-номеру на сайте или в приложении «Укрпочты».

Сколько времени документы хранятся в отделении

Если была выбрана доставка в отделение, документ необходимо забрать в течение 7 дней после его поступления.
При оформлении курьерской доставки представитель «Укрпочты» свяжется с заявителем для согласования даты и времени вручения документа.
Если документ не забрали в срок, в городах он будет храниться в отделении семь дней, а в селах и поселках — 14 дней. После этого отправку вернут в отдел ГРАГС.

Сколько стоит доставка

Стоимость доставки составляет:
  • в отделение Укрпочты — 105 грн;
  • курьером по адресу — 155 грн.
По материалам:
Finance.ua
ДияУкрпочта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems