Как получить документы из ГРАГС через Укрпочту: инструкция от «Дії» Сегодня 08:02 — Личные финансы

Доставка повторных свидетельств и выписок из ДРАЦС через портал "Дія" доступна только на территории Украины.

Документы, оформленные через портал «Дія», можно получить лично через «Укрпочту».

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

По данным сервиса, украинцы уже получили через «Укрпочту» почти 170 тыс. повторных свидетельств и выписок из ГРАГС, оформленных через портал «Дія».

Какие документы можно получить по почте

С доставкой в ​​отделение «Укрпочты» или курьером можно получить:

повторное свидетельство о рождении;

повторное свидетельство об изменении имени;

повторное свидетельство о браке;

повторное свидетельство о расторжении брака;

повторное свидетельство о смерти;

выписку о рождении;

выписку об изменении имени;

выписку о браке;

выписку о расторжении брака;

выписку о смерти.

Как оформить доставку

Для получения документа:

Авторизируйтесь на портале Дія. Выберите нужное повторное свидетельство или выдержку из ГРАГС. Заполните заявление. Выберите способ доставки: в отделение Укрпочты или курьером. Отправьте заявление и дождитесь сообщения об отправке документа.

После того, как отдел ГРАГС обработает заявление, вы получите трек-номер отправления — на электронную почту и в кабинет гражданина.

Доставка повторных свидетельств и выписок из ГРАГС через портал «Дія» доступна только на территории Украины.

Кто может получить документ

Получить повторное свидетельство или выписку из ГРАГС должен человек, который подал заявление через портал Дія.

Если заявитель не может получить документ лично, это может сделать его представитель по нотариально удостоверенной доверенности, в которой прямо указано право на получение документов по почте.

Где найти трек-номер

Трек-номер появится в разделе Услуги — Заказанные услуги в кабинете гражданина на портале Дія и поступит по электронной почте после обработки заявления.

Кроме того, заявитель получит SMS-уведомление или сообщение в Viber на номер телефона, указанный при оформлении заявки.

Пользователи приложения «Укрпочты» также получат push-уведомление об отправке.

Отследить доставку можно по трек-номеру на сайте или в приложении «Укрпочты».

Сколько времени документы хранятся в отделении

Если была выбрана доставка в отделение, документ необходимо забрать в течение 7 дней после его поступления.

При оформлении курьерской доставки представитель «Укрпочты» свяжется с заявителем для согласования даты и времени вручения документа.

Если документ не забрали в срок, в городах он будет храниться в отделении семь дней, а в селах и поселках — 14 дней. После этого отправку вернут в отдел ГРАГС.

Сколько стоит доставка

Стоимость доставки составляет:

в отделение Укрпочты — 105 грн;

курьером по адресу — 155 грн.

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