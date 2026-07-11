В Минобороны объяснили, чем отличается отсрочка от бронирования

Во время военного положения граждане могут быть временно освобождены от призыва на военную службу двумя способами — получить отсрочку или бронирование. Несмотря на похожий результат, эти механизмы имеют разную юридическую природу, порядок оформления и продолжительность действия.
Отсрочка действует, пока существуют основания для ее предоставления. В большинстве случаев его не нужно продлевать самостоятельно, ведь система делает это автоматически.
Если же данные об основаниях отсрочки требуют личного обновления, то заявление на ее продление можно подать в любом ЦПАУ.
Что означает бронирование
Бронирование — это подвид отсрочки, применяемый к работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования государства, экономики или обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований.
В отличие от отсрочки, бронирование не связано с личными обстоятельствами человека, а зависит от его работы и должности.
Как оформляется бронирование
Забронировать военнообязанного работника может только работодатель.
Процедура осуществляется через портал «Дія» руководителем или уполномоченным лицом критически важного предприятия.
Срок бронирования составляет до 12 месяцев, после чего его нужно обновлять.
Ключевые отличия между отсрочкой и бронированием
К основным отличиям между отсрочкой и бронированием относятся:
основания получения — отсрочка предоставляется по индивидуальным жизненным обстоятельствам, тогда как бронирование связано с выполнением работы на критически важном предприятии;
оформление — самостоятельное или по инициативе работодателя;
срок действия — отсрочка не ограничивается конкретным сроком и действует при наличии соответствующих оснований, тогда как бронирование оформляют на определенный период.
«Оба механизма действуют параллельно в рамках единой системы мобилизационной подготовки, обеспечивая необходимый баланс между комплектованием сил обороны и поддержкой экономической стабильности тыла», — резюмировали в Минобороны.
Finance.ua уже писал, что военные смогут подписать контракты с четкими сроками службы и отсрочками. Согласно новой контрактной системе, продолжительность отсрочки по завершении контракта будет зависеть не только от его типа, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.