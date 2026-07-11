В Минобороны объяснили, чем отличается отсрочка от бронирования Сегодня 16:13 — Личные финансы

В чем разница между бронированием и отсрочкой

Во время военного положения граждане могут быть временно освобождены от призыва на военную службу двумя способами — получить отсрочку или бронирование. Несмотря на похожий результат, эти механизмы имеют разную юридическую природу, порядок оформления и продолжительность действия.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что такое отсрочка от мобилизации

Отсрочка — это право военнообязанного получить временное освобождение от призыва, предоставляемое по личным обстоятельствам или статусу.

Получить отсрочку от мобилизации могут военнообязанные, имеющие основания, предусмотренные законодательством.

К таким основаниям, в частности, относятся:

семейные обстоятельства (например, содержание трех и более детей),

состояние здоровья,

получение образования по дневной форме,

другие социальные факторы.

Как оформить отсрочку

Инициировать оформление отсрочки может только сам военнообязанный.

Подать заявление можно через приложение «Резерв+» (для доступных в приложении категорий) или обратившись в любой Центр предоставления административных услуг.

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Отсрочка действует, пока существуют основания для ее предоставления. В большинстве случаев его не нужно продлевать самостоятельно, ведь система делает это автоматически.

Если же данные об основаниях отсрочки требуют личного обновления, то заявление на ее продление можно подать в любом ЦПАУ.

Что означает бронирование

Бронирование — это подвид отсрочки, применяемый к работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования государства, экономики или обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований.

В отличие от отсрочки, бронирование не связано с личными обстоятельствами человека, а зависит от его работы и должности.

Как оформляется бронирование

Забронировать военнообязанного работника может только работодатель.

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Процедура осуществляется через портал «Дія» руководителем или уполномоченным лицом критически важного предприятия.

Срок бронирования составляет до 12 месяцев, после чего его нужно обновлять.

Ключевые отличия между отсрочкой и бронированием

К основным отличиям между отсрочкой и бронированием относятся:

основания получения — отсрочка предоставляется по индивидуальным жизненным обстоятельствам, тогда как бронирование связано с выполнением работы на критически важном предприятии;

— отсрочка предоставляется по индивидуальным жизненным обстоятельствам, тогда как бронирование связано с выполнением работы на критически важном предприятии; оформление — самостоятельное или по инициативе работодателя;

— самостоятельное или по инициативе работодателя; срок действия — отсрочка не ограничивается конкретным сроком и действует при наличии соответствующих оснований, тогда как бронирование оформляют на определенный период.

«Оба механизма действуют параллельно в рамках единой системы мобилизационной подготовки, обеспечивая необходимый баланс между комплектованием сил обороны и поддержкой экономической стабильности тыла», — резюмировали в Минобороны.

Finance.ua уже писал , что военные смогут подписать контракты с четкими сроками службы и отсрочками. Согласно новой контрактной системе, продолжительность отсрочки по завершении контракта будет зависеть не только от его типа, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

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