В Раде прокомментировали риски инфляции из-за появления купюры в 2000 грн Сегодня 21:03 — Личные финансы

Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен

Презентация Национальным банком новой банкноты номиналом 2000 грн вызвала дискуссии по поводу возможного влияния такого решения на инфляционные процессы в Украине.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Оснований для ускорения инфляции нет

По словам Гетманцева, пока нет оснований ожидать расшатывания инфляционных процессов из-за введения в обращение купюры более высокого номинала.

Среди факторов, поддерживающих макрофинансовую стабильность, он назвал стабильно высокий уровень международных резервов, умеренную долговую нагрузку и устойчивость банковской системы.

Читайте также Цены на продукты снижаются — что подешевело

Также, по его словам, дефицит платежного баланса с учетом международной помощи не критический.

«Несмотря на продолжающуюся уже пятый год большую войну, Украина сохраняет макрофинансовую стабильность», — отметил народный депутат.

Инфляционные ожидания

В то же время Гетманцев отметил, что введение в денежное обращение купюр большего номинала обычно негативно влияет на инфляционные ожидания бизнеса и населения.

«Ожидаю, что Нацбанк эти риски учел, и они не омрачат аргументы регулятора в пользу новой 2000-гривневой банкноты с непревзойденной подписью главы», — отметил нардеп.

Читайте также НБУ вводит в обращение новую банкноту 100 гривен

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. Новую купюру введут в обращение 4 сентября — в день памяти Василия Стуса. На лицевой стороне купюры будет размещен портрет поэта, а справа его подпись. В левом нижнем углу будут отмечены номинал «2000» и графический символ гривны «₴». Также вертикальное обозначение номинала будет размещено на защитной ленте справа.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.