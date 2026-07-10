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В Раде прокомментировали риски инфляции из-за появления купюры в 2000 грн

Личные финансы
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Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен
Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен
Презентация Национальным банком новой банкноты номиналом 2000 грн вызвала дискуссии по поводу возможного влияния такого решения на инфляционные процессы в Украине.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Оснований для ускорения инфляции нет

По словам Гетманцева, пока нет оснований ожидать расшатывания инфляционных процессов из-за введения в обращение купюры более высокого номинала.
Среди факторов, поддерживающих макрофинансовую стабильность, он назвал стабильно высокий уровень международных резервов, умеренную долговую нагрузку и устойчивость банковской системы.
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Также, по его словам, дефицит платежного баланса с учетом международной помощи не критический.
«Несмотря на продолжающуюся уже пятый год большую войну, Украина сохраняет макрофинансовую стабильность», — отметил народный депутат.
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Инфляционные ожидания

В то же время Гетманцев отметил, что введение в денежное обращение купюр большего номинала обычно негативно влияет на инфляционные ожидания бизнеса и населения.
«Ожидаю, что Нацбанк эти риски учел, и они не омрачат аргументы регулятора в пользу новой 2000-гривневой банкноты с непревзойденной подписью главы», — отметил нардеп.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. Новую купюру введут в обращение 4 сентября — в день памяти Василия Стуса. На лицевой стороне купюры будет размещен портрет поэта, а справа его подпись. В левом нижнем углу будут отмечены номинал «2000» и графический символ гривны «₴». Также вертикальное обозначение номинала будет размещено на защитной ленте справа.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнфляцияГетманцевДеньги
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