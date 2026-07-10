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Германия увеличила лимиты средств, которые нельзя взыскать за долги

Личные финансы
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Новые лимиты будут действовать до июля 2027 года
Новые лимиты будут действовать до июля 2027 года
С 1 июля 2026 года в Германии вступили в силу новые лимиты доходов, не подлежащие взысканию в случае ареста счетов или заработной платы должников. Если ранее защищенная сумма составила 1559,99 евро в месяц, то теперь ее увеличили до 1589,99 евро.
Об этом пишет Ausnews.de.
Также вырос лимит для специального защищенного счета P-Konto с 1560 до 1590 евро в месяц.

Какие суммы не могут взыскать с должников

Взысканию подлежит только часть дохода, которая превышает установленный защищенный лимит. Средства внутри этой суммы остаются в распоряжении должника как прожиточный минимум.
Размер защищенной суммы зависит не только от дохода, но и от количества удерживаемых должником лиц. В частности, для лиц, которые платят алименты или содержат детей, действуют более высокие лимиты.
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С 1 июля 2026 года полностью защищены от взыскания такие суммы чистого дохода:
  • без иждивенцев — до 1 589,99 евро в месяц;
  • с одним иждивенцем — до 2 189,99 евро;
  • с двумя иждивенцами — до 2 519,99 евро;
  • с тремя иждивенцами — до 2 859,99 евро.

Как работают новые правила

Например, если одинокий человек получает 1 600 евро чистого дохода в месяц, то взысканию будет подлежать только 8,82 евро, тогда как остальные средства останутся в его распоряжении.
В то же время, для должников, имеющих детей и платящих алименты, при таком уровне дохода взыскание может вовсе не применяться.

Новые лимиты будут действовать до июля 2027 года

Защищенные от взыскания суммы регулярно пересматриваются с учетом инфляции и изменений в налоговом законодательстве. Новые показатели будут действовать до 1 июля 2027 года.
В то же время, банки, работодатели и социальные службы обязаны применять обновленные лимиты уже с 1 июля 2026 года без переходного периода.
В случае если после этой даты взыскания продолжают производиться по старым правилам, должники могут потребовать перерасчета и возврата излишне удержанных средств.
В то же время лицам, которым ранее были установлены индивидуальные необлагаемые или защищены лимиты через суд или исполнительные органы, для их пересмотра необходимо подавать отдельное заявление.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГерманияБанковские счета
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