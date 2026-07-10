Эстония поддержала продление временной защиты для украинцев до 2028 года Сегодня 16:28 — Личные финансы

Эстония будет поддерживать украинцев

Правительство Эстонии поддержало проект решения Совета Европейского Союза о продлении действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время, документ предусматривает новые условия для граждан Украины, которые будут обращаться за таким статусом в будущем.

Об этом сообщает ERR.

Какие изменения предлагают для новых заявителей

Страна и далtе будет поддерживать украинцев, которые не могут вернуться домой из-за войны, оккупации и постоянных российских обстрелов.

В то же время, проект решения предусматривает, что временную защиту могут не предоставлять гражданам Украины, которые не имеют законных оснований для выезда из страны в связи с исполнением воинской обязанности.

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Если это предложение будет одобрено на уровне Европейского Союза, оно будет касаться только новых заявителей.

Что изменится для украинцев, уже имеющих временную защиту

Для украинцев, уже получивших временную защиту в странах Европейского Союза, условия пребывания не изменятся.

Они и далее смогут законно проживать, работать, учиться и пользоваться медицинскими и социальными услугами.

В ЕС готовятся к завершению программы после войны

По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, странам Европейского Союза уже сейчас следует готовиться к постепенному завершению программы временной защиты после окончания войны.

По его словам, государства должны разработать механизмы, позволяющие украинцам перейти на другие законные основания для проживания в Европе или безопасно вернуться в Украину.

В то же время, окончательное решение о продлении программы и возможных новых условиях еще должны принять государства-члены ЕС.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что во время встречи министров внутренних дел ЕС в начале июня Германия и другие страны-члены выступили за то, чтобы усложнить прием в Союз мужчин призывного возраста из Украины. По информации dpa, значительную поддержку получило предложение исключить мужчин от 23 до 60 лет из сферы применения директивы о приеме беженцев.

На это отреагировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. В письме главам государств и правительствам стран ЕС говорится, что Европейская комиссия предложит продлить срок действия временной защиты для людей, которые убегают от российской агрессии против Украины. Однако область применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продолжение не подрывало способность Украины к самообороне.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил , что инициатива относительно возможного исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты беженцев в Европейском Союзе поступила от Украины.

Также мы писали , что по состоянию на май 2026 года 4,37 миллиона сбежавших из Украины граждан имели статус временной защиты в ЕС.

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