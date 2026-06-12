Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС

Ранее Finance.ua писал, Польша выступает за изменение правил временной защиты для украинских беженцев в странах Европейского Союза. В частности, Варшава поддерживает пересмотр механизма в отношении мужчин призывного возраста.
Напомним, временная защита для украинцев в ЕС официально продлена до 4 марта 2027 года.
В большинстве государств продление происходит автоматически — повторно подавать заявление не нужно. В то же время, могут действовать технические требования, например обновление документов или регистрации.
В 2026 году повторное получение временной защиты в другой стране ЕС формально возможно, однако не является автоматическим и имеет существенные ограничения.
Базовый принцип — «одна страна ЕС — одна защита». Человек не может одновременно иметь статус в двух государствах. Чтобы подать заявление в другой стране, сначала необходимо прекратить или лишиться предыдущего статуса.
После этого новое государство будет рассматривать обращение как новое заявление. Однако положительное решение уже не гарантируется: в 2026 году страны ЕС стали более осторожно относиться к повторным обращениям, особенно если заявитель уже пользовался помощью в другом государстве.