0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС

Личные финансы
54
Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
По состоянию на май 2026 года 4,37 миллиона граждан, бежавших из Украины, имели статус временной защиты в ЕС.
Об этом сообщает Евростат, по состоянию на 10 июня.
По сравнению с концом марта 2026 года общее количество находившихся под временной защитой лиц из Украины возросло на 42 990 (+1,0%).
Страны ЕС, принимающие наибольшее количество лиц, получивших временную защиту
  • Германия (1 279 660 человек; 29,3% от общего количества человек в ЕС),
  • Польша (971 255 человек; 22,2%)
  • Чехия (384435 человек; 8,8%).
Читайте также

Наибольшее увеличение

  • наблюдалось в Польше (+9 850; +1,0%),
  • Италии (+7020; +20,8%)
  • Германии (+4705; +0,4%).

Наибольшее уменьшение зафиксировано

  • во Франции (-440; -0,9%)
  • Ирландии (-125; -0,1%).
Самые высокие показатели количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдались:
  • в Чехии — 35,2,
  • Польше (26,6,
  • Словакии (26,5), по сравнению с 9,7 на уровне ЕС.
По состоянию на 30 апреля 2026 года граждане Украины составили более 98,5% от общего числа лиц, получивших временную защиту в ЕС.
Читайте также

Пол

Взрослые женщины составили 43,4% от общего количества, взрослые мужчины — 26,7%, а несовершеннолетние — почти треть (29,9%) всех лиц, получивших временную защиту.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, Польша выступает за изменение правил временной защиты для украинских беженцев в странах Европейского Союза. В частности, Варшава поддерживает пересмотр механизма в отношении мужчин призывного возраста.
Напомним, временная защита для украинцев в ЕС официально продлена до 4 марта 2027 года.
В большинстве государств продление происходит автоматически — повторно подавать заявление не нужно. В то же время, могут действовать технические требования, например обновление документов или регистрации.
В 2026 году повторное получение временной защиты в другой стране ЕС формально возможно, однако не является автоматическим и имеет существенные ограничения.
Базовый принцип — «одна страна ЕС — одна защита». Человек не может одновременно иметь статус в двух государствах. Чтобы подать заявление в другой стране, сначала необходимо прекратить или лишиться предыдущего статуса.
После этого новое государство будет рассматривать обращение как новое заявление. Однако положительное решение уже не гарантируется: в 2026 году страны ЕС стали более осторожно относиться к повторным обращениям, особенно если заявитель уже пользовался помощью в другом государстве.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МиграцияМигрантыЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems