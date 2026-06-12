Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС Сегодня 08:00 — Личные финансы

Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС

По состоянию на май 2026 года 4,37 миллиона граждан, бежавших из Украины, имели статус временной защиты в ЕС.

Об этом сообщает Евростат, по состоянию на 10 июня.

По сравнению с концом марта 2026 года общее количество находившихся под временной защитой лиц из Украины возросло на 42 990 (+1,0%).

Страны ЕС, принимающие наибольшее количество лиц, получивших временную защиту

Германия (1 279 660 человек; 29,3% от общего количества человек в ЕС),

Польша (971 255 человек; 22,2%)

Чехия (384435 человек; 8,8%).

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Наибольшее увеличение

наблюдалось в Польше (+9 850; +1,0%),

Италии (+7020; +20,8%)

Германии (+4705; +0,4%).

Наибольшее уменьшение зафиксировано

во Франции (-440; -0,9%)

Ирландии (-125; -0,1%).

Самые высокие показатели количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдались:

в Чехии — 35,2,

Польше (26,6,

Словакии (26,5), по сравнению с 9,7 на уровне ЕС.

По состоянию на 30 апреля 2026 года граждане Украины составили более 98,5% от общего числа лиц, получивших временную защиту в ЕС.

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Пол

Взрослые женщины составили 43,4% от общего количества, взрослые мужчины — 26,7%, а несовершеннолетние — почти треть (29,9%) всех лиц, получивших временную защиту.

Ранее Finance.ua писал , Польша выступает за изменение правил временной защиты для украинских беженцев в странах Европейского Союза. В частности, Варшава поддерживает пересмотр механизма в отношении мужчин призывного возраста.

Напомним, временная защита для украинцев в ЕС официально продлена до 4 марта 2027 года.

В большинстве государств продление происходит автоматически — повторно подавать заявление не нужно. В то же время, могут действовать технические требования, например обновление документов или регистрации.

В 2026 году повторное получение временной защиты в другой стране ЕС формально возможно, однако не является автоматическим и имеет существенные ограничения.

Базовый принцип — «одна страна ЕС — одна защита». Человек не может одновременно иметь статус в двух государствах. Чтобы подать заявление в другой стране, сначала необходимо прекратить или лишиться предыдущего статуса.

После этого новое государство будет рассматривать обращение как новое заявление. Однако положительное решение уже не гарантируется: в 2026 году страны ЕС стали более осторожно относиться к повторным обращениям, особенно если заявитель уже пользовался помощью в другом государстве.

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