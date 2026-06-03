Изменения для украинских беженцев в ЕС: что готовит Польша Сегодня 18:00 — Личные финансы

Изменения для украинских беженцев в ЕС: что готовит Польша

Польша выступает за изменение правил временной защиты украинских беженцев в странах Европейского Союза. В частности, Варшава поддерживает пересмотр механизма в отношении мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

По информации журналистов, вопросы будут вынесены на обсуждение министров внутренних дел стран ЕС. Польская сторона считает, что украинские мужчины призывного возраста не должны автоматически получать временную защиту на тех же условиях, что и другие категории граждан.

В то же время Варшава не поддерживает идею распределения украинцев по региональному принципу. В Польше подчеркивают, что вся территория Украины остается под угрозой российских атак, поэтому разделение на «безопасные» и «опасные» области несправедливо.

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В ЕС также обсуждают будущее системы временной защиты после 2027 года. Среди возможных вариантов — продление действующего механизма до 2028 года или постепенный переход украинцев на национальные виды на жительство.

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По данным Евросоюза, с начала полномасштабной войны статус временной защиты получили более 4 миллионов граждан Украины.

При этом в ЕС отмечают, что никаких решений о принудительном возвращении украинцев пока не рассматривают, а возможные изменения будут касаться, прежде всего, новых заявителей.

Ранее Finance.ua писал , что должны сделать украинцы в Польше, чтобы не потерять статус UKR. Актуализировать данные в реестре PESEL нужно тем украинцам, имеющим PESEL UKR, полученный на основании паспорта, у которого истек срок действия или без загранпаспорта, в том числе на основании свидетельства о рождении.

Также актуализировать данные необходимо тем гражданам Украины, которые после получения номера PESEL изготовили новый загранпаспорт, или у кого были изменения в персональных данных (в том числе смена фамилии), подлежащих внесению в реестр PESEL.

Детям также нужно актуализировать данные, если при оформлении PESEL у них еще был паспорт или паспорт был заменен.

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