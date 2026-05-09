Как Польша стала богатой и преуспевающей страной (видео)

Польша демонстрирует более эффективную модель экономического развития, чем Украина благодаря акценту на переработке в агросекторе, активному развитию возобновляемой энергетики и привлечению иностранных инвестиций в регионы.
Об этом рассказывает CEO Инвестиционных программ, основатель платформы GreenInvest Александр Бондаренко в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

Как Польша опережает Украину в агроэкспорте

Ежегодно Польша производит около 55 миллиардов евро агропродукции, тогда как Украина — около 40 миллиардов евро.
В то же время, несмотря на большую площадь сельскохозяйственных земель, Украина уступает Польше по стоимости производимой продукции: в тоннах объемы выше в Украине, но в денежном выражении лидирует Польша.
Ключевая разница состоит в структуре экспорта. Украина преимущественно экспортирует сырье — кукурузу, пшеницу, зерновые, немного бобовых, тогда как Польша делает ставку на переработку и готовую продукцию.
В результате тонна польского агроэкспорта стоит в среднем около 1500 долларов, тогда как украинского — около 350 долларов.

Энергетика

Польша активно увеличивает мощности возобновляемой энергетики. Несмотря на меньшую территорию, у страны около 11 ГВт ветровой генерации и около 25 ГВт солнечной энергии. Для сравнения, в Украине эти показатели составляют около 2,5 ГВт ветровой и около 9 ГВт солнечной генерации.
В то же время, для бизнеса электроэнергия в Польше стоит меньше, чем в Украине. То есть предприятия платят 16−17 евроцентов за киловатт-час. А украинские предприятия сегодня платят примерно 20−24 евроцента за киловатт-час.
Детальнее о том, почему Польша стала богатой и процветающей страной — смотрите в видео по ссылке:
По материалам:
Finance.ua
