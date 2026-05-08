0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп дает ЕС время на выполнение условий торгового соглашения — срок

Мир
30
Трамп дает ЕС время на выполнение условий торгового соглашения — срок
Трамп дает ЕС время на выполнение условий торгового соглашения — срок
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что даст Европейскому Союзу время до 4 июля на выполнение обязательств по торговому соглашению, после чего повысит пошлины на товары из ЕС, в том числе на автомобили, до «намного более высокого уровня».
Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.
Трамп отметил в сообщении в Truth Social, что установил новый срок в ходе «чудесного разговора» с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, в течение которого оба лидера также согласились, что Иран никогда не должен иметь ядерного оружия.
Читайте также
Трамп написал, что «терпеливо ждал», пока ЕС выполнит свою часть торгового соглашения, которое было подписано в Тернберре, Шотландия, в прошлом году.
«Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и согласно договоренности снизит свои тарифы до нуля! Я согласился дать (ЕС — ред.) время к 250-летию нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат к значительно более высоким уровням», — сказал он, имея в виду празднование Дня независимости США 4 июля.
Фон дер Ляен отметила в сообщении в соцсети X, что обсудила торговое соглашение с Трампом и согласилась с ним, что Иран никогда не должен владеть ядерным оружием.
Читайте также
Мы также обсудили торговое соглашение между ЕС и США. Мы по-прежнему полностью привержены ее реализации с обеих сторон. Достигается значительный прогресс в направлении снижения пошлин до начала июля", — сказала фон дер Ляен.
Глава комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге заявил в четверг, что в ЕС достигают прогресса в окончательном согласовании соглашения об отмене пошлин на американские товары, но «впереди еще долгий путь» из-за разногласий по мерам предосторожности, которых требуют некоторые из 27 стран блока. Переговорщики ЕС снова встретятся 19 мая для проведения следующего раунда переговоров.
По материалам:
Finance.ua
США
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems