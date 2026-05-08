Трамп дает ЕС время на выполнение условий торгового соглашения — срок

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что даст Европейскому Союзу время до 4 июля на выполнение обязательств по торговому соглашению, после чего повысит пошлины на товары из ЕС, в том числе на автомобили, до «намного более высокого уровня».

Об этом сообщает Reuters , передает Укринформ.

Трамп отметил в сообщении в Truth Social, что установил новый срок в ходе «чудесного разговора» с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, в течение которого оба лидера также согласились, что Иран никогда не должен иметь ядерного оружия.

Трамп написал, что «терпеливо ждал», пока ЕС выполнит свою часть торгового соглашения, которое было подписано в Тернберре, Шотландия, в прошлом году.

«Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и согласно договоренности снизит свои тарифы до нуля! Я согласился дать (ЕС — ред.) время к 250-летию нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат к значительно более высоким уровням», — сказал он, имея в виду празднование Дня независимости США 4 июля.

Фон дер Ляен отметила в сообщении в соцсети X, что обсудила торговое соглашение с Трампом и согласилась с ним, что Иран никогда не должен владеть ядерным оружием.

Мы также обсудили торговое соглашение между ЕС и США. Мы по-прежнему полностью привержены ее реализации с обеих сторон. Достигается значительный прогресс в направлении снижения пошлин до начала июля", — сказала фон дер Ляен.

Глава комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге заявил в четверг, что в ЕС достигают прогресса в окончательном согласовании соглашения об отмене пошлин на американские товары, но «впереди еще долгий путь» из-за разногласий по мерам предосторожности, которых требуют некоторые из 27 стран блока. Переговорщики ЕС снова встретятся 19 мая для проведения следующего раунда переговоров.

