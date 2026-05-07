рф готовится к грабежу ценных полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины, — Зеленский Сегодня 10:21 — Мир

россия готовится к разграблению титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита на украинских южных оккупированных территориях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram по итогам доклада от руководителя ГУР Олега Иващенко.

Как отметил президент, у Украины есть четкие документы о планах использования россиянами украинской временно оккупированной территории.

«На южных украинских землях, находящихся сейчас под оккупацией, россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса. Планируется проведение геологической разведки, быстрая добыча и вывоз ценного сырья из по меньшей мере 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу нынешнего урожая зерна.

«Готовимся противодействовать», — заявил Зеленский.

