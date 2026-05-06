ТОП-9 лучших пешеходных маршрутов

По данным Министерства ООН по туризму, пешеходный туризм стал одним из самых популярных способов исследования места назначения.

Во время прогулок посетители могут наслаждаться природой и культурой, а также контактировать с местными общинами.

Где лучшие пешеходные тропы

На вершине подборки Lonely Planet находится кольцо GR132 на острове Ла-Гомера на Канарских островах. Также известен как волшебный остров благодаря тому, что Lonely Planet описывает как «пышные долины, блестящие черные галечные пляжи и поразительные скальные образования, сформированные вулканической активностью и эрозией», Ла-Гомера предлагает увлекательные виды для туристов.

Круговой маршрут начинается в Сан-Себастьяне-де-ла-Гомера, столице острова. Этот исторический центр окружен охраняемыми территориями, такими как интегральный природный заповедник Бенчихигуа, где обитают исчезающие виды.

В общей сложности этот сложный круговой маршрут включает примерно 49 часов пешего туризма и охватывает весь периметр острова, проходя через террасированные склоны, небольшие деревни, природные смотровые площадки и впечатляющие участки побережья. В ясные дни с севера и северо-востока можно увидеть Тенерифе и Тейде, действующий вулкан на Канарских островах.

Ниже представлены девять рекомендованных маршрутов из раздела «Куда пойти, когда: Пеший туризм» и лучшее время для их посещения:

GR132 Circular, Ла-Гомера, Канарские острова (сложно), лучшее время для поездки, январь Тропка Пекое, Центральное нагорье, Шри-Ланка (умеренный уровень), лучшее время для поездки, январь Маршруты вокруг острова Мадейра, Португалия (легкие), лучшее время для поездки, январь W Trek, Патагония, Чили (умеренный), лучшее время для поездки, февраль Маршрут по юго-западному побережью, Англия (умеренный), лучшее время для поездки, апрель Автодром Тубкаль, Марокко (легкий), лучшее время для поездки, май Трек долиной Маркха, Ладакх, Индия (сложный), лучшее время для поездки, июль Виа Франчиджена, Швейцарские Альпы и Северная Италия (умеренный уровень), лучшее время для поездки, октябрь От побережья до побережья, Англия (от среднего до сложного), лучшее время для поездки, октябрь

