Крупнейший лоукостер в США объявил о немедленном прекращении деятельности 05.05.2026, 00:36 — Фондовый рынок

Все рейсы были отменены, а обслуживание клиентов больше не доступно

Крупнейший в США лоукостер Spirit Airlines заявил, что немедленно прекращает деятельность. Тысячи пассажиров и сотрудников оказались в подвешенном состоянии из-за резкого роста цен на авиационное горючее.

Об этом сообщает DW.

Отмена рейсов и возврат средств

«Все рейсы американского перевозчика Spirit Airlines были отменены, и компания заявила, что немедленно прекращает свою деятельность после того, как переговоры о государственной помощи потерпели неудачу», — говорится в сообщении.

Это решение вступило в силу немедленно, все рейсы были отменены, а обслуживание клиентов больше не доступно. Перевозчик заявил, что клиенты могут воспользоваться его автоматической процедурой возврата средств, чтобы получить деньги обратно за билеты.

Этот шаг может повлиять на около 17 000 рабочих мест.

Причины остановки деятельности

Американская авиакомпания заявила, что на ее финансовые перспективы повлиял рост цен на нефть и «другое давление» на их бизнес.

Война в Иране привела к тому, что цены на горючее к концу апреля превысили $4,5 за галлон, что более чем вдвое превышает прогноз компании, заложенный в бюджет на 2026 год.

Ранее Spirit Airlines надеялась получить государственную помощь и президент Дональд Трамп озвучивал такую ​​возможность.

Хотя детали предложения официально не были подтверждены, американские СМИ сообщали, что оно будет предусматривать предоставление правительством США авиакомпании 500 миллиардов долларов средств налогоплательщиков в обмен на долю для правительства в авиакомпании.

В пятницу президент Трамп заявил, что его администрация предложила окончательное предложение для сохранения Spirit Airlines в бизнесе, но соглашение достигнуто не было.

