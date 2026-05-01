В Киеве активизировались работы на долгострое Sky Towers Сегодня 14:13 — Фондовый рынок

В Киеве активизировались работы на долгострое Sky Towers

В Киеве на проспекте Берестейском зафиксирована активизация работ на территории долгостроя Sky Towers, расположенного неподалеку от Центрального ЗАГСа, пишет Property Times.

Как сообщил Геннадий Кривошея в сообщении на Facebook, в течение последнего месяца на объекте идут подготовительные работы: обновляются хозяйственные постройки, завозятся материалы, производится уборка территории, а также уже работает техника.

По его словам, такая активность может свидетельствовать о подготовке к восстановлению строительных работ и потенциальном завершении проекта.

После пяти лет безуспешных попыток недостроенный небоскреб был продан с аукциона за 560,47 млн ​​грн. Покупателем стало ООО «Тех Инвест Снаб Плюс».

Согласно данным, обнародованным при продаже, объект незавершенного строительства — общественный центр — расположен на земельном участке площадью 0,74 га. Общая площадь строительства составляет 51 355,9 кв. м, а степень готовности оценивается в 51%.

Проект Sky Towers предусматривает возведение двух прямоугольных башен, объединенных стилобатом, а также отдельного двухэтажного здания банка. На момент остановки строительства в 2015 году было возведено 27 этажей из запланированных 47, а также 8 подземных уровней.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.