«Укрпочта» получила почти 205 млн грн убытка в первом квартале Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» в январе-марте 2026 года получил чистый убыток в 204,8 млн грн. Это на 1,1 млн грн, или 0,5%, больше, чем за аналогичный период 2025 года, однако на 40% меньше запланированного показателя.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на финансовый отчет компании.

Выручка и операционные показатели

В первом квартале 2026 года компания сократила выручку на 0,1% (на 5 млн грн) до 3,34 млрд грн, что также на 2% меньше плана.

За отчетный период «Укрпочта» обработала:

15,8 млн. внутренних и международных отправлений письменной корреспонденции (против 20,9 млн. год назад);

9,8 млн посылок (11,1 млн);

18,3 млн платежей (22,4 млн).

В компании отмечают, что рост доходов зафиксирован в сегментах письменной корреспонденции, переводов и платежей, в то время как по другим услугам произошло сокращение.

Прибыль EBITDA за отчетный период сократилась на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,4 млн грн.

Компания подчеркнула, что на показатели влияют потеря рынков и имущества предприятия вследствие агрессии россии и стагнация внутреннего спроса на услуги. Другими причинами ухудшения финансовых результатов указаны задержки с внедрением дополнительных сервисов для клиентов, переход пенсионеров на обслуживание в банковскую систему, последующая цифровизация платежей и уменьшение населения.

Сеть и персонал

Компания имеет 7,193 тыс. объектов по обслуживанию пользователей (год назад — 7235), из них 2026 передвижных отделений почтовой связи (2058), обслуживающих 21,3 тыс. населенных пунктов.

Согласно отчету, «Укрпочта» на сегодняшний день имеет 25,95 тыс. сотрудников (было 28,86 тыс.), а средняя заработная плата составляет 20,3 тыс. грн (1 год назад — 8,2 тыс. грн).

Отмечается, что также пересмотр зарплат производственному персоналу отсрочен из-за невыполнения финансовых показателей.

Меры по улучшению финансового положения

«Укрпочта» указала, что на заседании наблюдательного совета был разработан план мер по улучшению финансового положения. Речь идет об удержании качества доставки не менее 95%, улучшении клиентского опыта, дополнительной интеграции с ключевыми клиентами и маркетплейсами для увеличения объемов пересылок. Так, согласно отчету, уже прошла интеграция с OLX.

Отмечается также запуск первых агентских пунктов выдачи посылок и почтоматов для улучшения пешей доступности. Отдельной составляющей является тема платежей: реализуется обновление фронтовой системы и переход на новую платежную систему, также пересмотрен тариф на платежи для увеличения доходов.

К другим вопросам отнесена продажа недвижимости, которая не используется в операционной деятельности.

Предполагается, что «Укрпочта» во ІІ квартале 2026 года будет направлять инвестиции в энергонезависимость инфраструктуры и цифровизацию услуг в рамках общегосударственной стратегии. В частности, речь идет об улучшении мобильного приложения, CRM-системы и самостоятельных каналов обслуживания клиентов.

В другие планы входит масштабирование логистических решений, включая развертывание новых почтоматов в регионах и оптимизацию маршрутов доставки, изменение операционной эффективности, усиление энергонезависимости почтовой инфраструктуры под наступающую зиму, а также усиление программы по управлению.

Справка Finance.ua:

«Укрпочта» в четвертом квартале 2025 года получила чистую прибыль 257,9 млн грн, что на 69,2% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

