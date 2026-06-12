«Из-за высокого спроса на путешествия к горам запускаем № 251/252 Киев — Рахов — Киев и № 277/278 Киев — Мукачево — Киев», — говорится в сообщении.
Поезда отправятся из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении — 13 и 15 июня.
В «Укрзализныце» рассказали, что назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, недавно прошедших ремонт на собственных мощностях.
АО «Укрзализныця» за первую неделю июня (1−7 июня) перевезло 472,9 тыс. пассажиров.
При этом больше всего пассажиров (более 13 тыс.) путешествовало поездом № 104 Львов-Лозова.
«Уже сейчас каждый день мы имеем 340 тыс. запросов на билеты и перевозим 80 тыс. человек», — сообщила УЗ.
Также Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах. Кондиционерами уже оборудованы региональные электропоезда, которые курсируют на хорошо знакомом маршруте Ровно — Львов — Ровно, а также на новом маршруте Киев — Хмельницкий — Киев.
Это два модернизированных электропоезда ЕР9М-502 и ЕР9Е-630, которые собственными силами железнодорожники отремонтировали на мощностях компании.