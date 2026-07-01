iPhone 18 Pro Max может получить более дешевый дисплей 28.07.2026, 00:07 — Фондовый рынок

iPhone 18 Pro Max может получить более дешевый дисплей

Apple, по слухам, ищет способы сдержать рост себестоимости iPhone 18 Pro Max. По данным из Кореи, компания договорилась с Samsung Display и LG о более низкой цене на дисплее.

Если в прошлом году экран для iPhone 17 Pro Max стоил около 80 долларов, то на этот раз его стоимость составляет в среднем 66,5 доллара — почти на 20% меньше, об этом пишет gsmarena.com.

При этом удешевление не означает ухудшения качества. Сообщается, что iPhone 18 Pro Max получит новую OLED-панель с материалом M 16 , который обеспечивает лучшую яркость, энергоэффективность, точность цветопередачи и длительный срок службы.

Apple уже не в первый раз снижает расходы на дисплее. Для сравнения, экраны iPhone 16 Pro Max, по неофициальным данным, обходились компании более чем в 100 долларов, а затем их стоимость постепенно уменьшалась.

Несмотря на экономию на дисплеях, iPhone 18 Pro Max все равно может стать гораздо дороже. Инсайдеры связывают это с ростом стоимости памяти и накопителей. По предварительным оценкам, новинка может стоить примерно на 200 долларов больше, чем iPhone 17 Pro Max.

itechua По материалам:

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