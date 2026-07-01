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iPhone 18 Pro Max может получить более дешевый дисплей

Фондовый рынок
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iPhone 18 Pro Max может получить более дешевый дисплей
iPhone 18 Pro Max может получить более дешевый дисплей
Apple, по слухам, ищет способы сдержать рост себестоимости iPhone 18 Pro Max. По данным из Кореи, компания договорилась с Samsung Display и LG о более низкой цене на дисплее.
Если в прошлом году экран для iPhone 17 Pro Max стоил около 80 долларов, то на этот раз его стоимость составляет в среднем 66,5 доллара — почти на 20% меньше, об этом пишет gsmarena.com.
При этом удешевление не означает ухудшения качества. Сообщается, что iPhone 18 Pro Max получит новую OLED-панель с материалом M16, который обеспечивает лучшую яркость, энергоэффективность, точность цветопередачи и длительный срок службы.
Apple уже не в первый раз снижает расходы на дисплее. Для сравнения, экраны iPhone 16 Pro Max, по неофициальным данным, обходились компании более чем в 100 долларов, а затем их стоимость постепенно уменьшалась.
Несмотря на экономию на дисплеях, iPhone 18 Pro Max все равно может стать гораздо дороже. Инсайдеры связывают это с ростом стоимости памяти и накопителей. По предварительным оценкам, новинка может стоить примерно на 200 долларов больше, чем iPhone 17 Pro Max.
По материалам:
itechua
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