ФГИУ планирует продать 100% Ocean Plaza: стартовую цену оценивают в $100 млн Сегодня 18:27 — Фондовый рынок

ТРЦ Ocean Plaza

Фонд государственного имущества Украины рассматривает возможность выставить на приватизационный аукцион 100% акций торгово-развлекательного центра Ocean Plaza вместо государственной доли в 66%. Потенциальную стартовую стоимость всего объекта оценивают примерно в 100 млн долларов.

Об этом в интервью сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Наталуха.

ФГИУ ищет механизм продажи всего ТРЦ

По словам Наталухи, до недавнего времени юридически сформировать единый пул для продажи Ocean Plaza было невозможно. Однако после изменений, внесенных Кабинетом Министров в постановление о формировании пулов подсанкционного имущества, такая возможность появилась. Речь идет о формировании пула, в который могут войти:

акции ООО «Инвестиционный союз „Лыбидь“», на балансе которого находится ТРЦ;

право требования по кредиту;

земельный участок.

В то же время главной юридической проблемой остается отсутствие механизма, который позволяет одновременно выставить на продажу государственный пакет в 66% и частную долю в 34%.

Что известно о миноритарном владельце

В настоящее время продолжается дискуссия, можно ли найти конструкцию, которая позволит продать 100% ТРЦ, а не 66%. Ведь, по словам главы фонда, спрос на рынке есть именно на весь объект.

Частным пакетом Ocean Plaza владеет ООО «Ланита Инвест» или связанные структуры Андрея Иванова, контролирующего компанию UDP.

Дмитрий Наталуха говорит, что фонд пока видит достаточного конструктива со стороны совладельца Ocean Plaza и не исключает, что миноритарий тоже примет участие в аукционе.

Когда могут провести аукцион

По оценкам ФГИУ и сигналам от участников рынка, за 100% ТРЦ потенциальные покупатели готовы стартовать примерно со 100 млн долларов.

Из-за юридических сложностей провести аукцион реалистично удастся не раньше декабря 2026 года. А средства от продаж поступят в бюджет уже в январе 2027-го.

Дмитрий Наталуха также прокомментировал июньские обыски Офиса генерального прокурора в ФГИ по делу Ocean Plaza.

По его словам, ситуация завершилась диалогом: никаких подозрений должностным лицам фонда не выдвигалось. Фонд предоставил правоохранителям всю информацию о том, как формируется цена актива, кто ее определяет и как выбирается победитель аукциона.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что правоохранители провели обыски у должностных лиц Фонда государственного имущества Украины, проверяя возможные злоупотребления во время подготовки к продаже ТРЦ Ocean Plaza.

По данным следствия, отдельные должностные лица Фонда государственных имуществ Украины могли действовать в интересах представителей коммерческих структур для создания условий продажи этого актива заранее определенному субъекту хозяйствования по искусственно заниженной стоимости.

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