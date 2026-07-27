OTP Bank покупает балтийскую группу Luminor Сегодня 05:32 — Фондовый рынок

OTP Bank

OTP Group подписала соглашение о приобретении банковской группы Luminor, работающей в Эстонии, Латвии и Литве. После закрытия сделки группа расширит свое присутствие в 14 стран. Ее совокупные активы возрастут более чем на 10%, а доля сделок в еврозоне достигнет 50%.

Об этом сообщили в OTP Bank.

OTP Group выходит на рынок стран Балтии

OTP Bank подписал соглашение с консорциумом фондов прямых инвестиций под управлением Blackstone и банком DNB Bank о приобретении Luminor — третьей по величине банковской группы Балтийского региона.

В последние годы Luminor существенно укрепил свою бизнес-модель, расширил клиентскую базу и достиг значительного прогресса в цифровизации операционной деятельности, закрепив свою роль универсального панбалтийского банка, обслуживающего клиентов в Эстонии, Латвии и Литве.

OTP Bank будет поддерживать дальнейший рост Luminor, опираясь на его сильные стороны, рыночные позиции и сложившиеся отношения с клиентами. Как стратегический инвестор, уже обслуживающий более 17,5 млн клиентов, OTP Group стремится закрепить долгосрочное присутствие в Балтийском регионе и через Luminor активно содействовать финансовому благосостоянию клиентов на своих ключевых рынках.

Как изменятся показатели OTP Group

Благодаря приобретению Luminor OTP Group еще больше укрепляет свои позиции в качестве ведущей банковской группы Центральной и Восточной Европы, одновременно выходя на новые перспективные рынки Балтии. В результате сделки совокупные активы OTP Group увеличатся примерно на 13%, а доля сделок в еврозоне в структуре чистого кредитного портфеля Группы вырастет с нынешних 42% до 50%.

Сделка будет завершена после получения всех необходимых регуляторных согласований.

Справка Finance.ua

OTP Group является ведущей банковской группой Центральной и Восточной Европы, обслуживающей 17,5 млн. клиентов в 11 странах;

является ведущей банковской группой Центральной и Восточной Европы, обслуживающей 17,5 млн. клиентов в 11 странах; ее стратегия состоит в достижении ведущих рыночных позиций благодаря долгосрочным инвестициям, сочетанию значительного запаса капитала и ликвидности с экспертизой в сфере цифрового банкинга, управления рисками и операционной эффективности;

совокупные активы Группы превышают 130 млрд евро, а рентабельность собственного капитала в 2025 году составила более 21%;

Luminor — третий по величине поставщик финансовых услуг в Балтийском регионе, обеспечивает финансовые потребности частных лиц, семей и компаний. В 2025 году банк получил чистую прибыль в размере 158 млн евро, а рентабельность собственного капитала составляла 8,6%;

— третий по величине поставщик финансовых услуг в Балтийском регионе, обеспечивает финансовые потребности частных лиц, семей и компаний. В 2025 году банк получил чистую прибыль в размере 158 млн евро, а рентабельность собственного капитала составляла 8,6%; капитальная позиция банка особенно сильна: по состоянию на 31 декабря 2025 года показатель базового капитала первого уровня (CET1) составил 20,2%, а общий коэффициент достаточности капитала — 24,6%.

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