OTP Bank покупает балтийскую группу Luminor
OTP Group выходит на рынок стран Балтии
Как изменятся показатели OTP Group
Справка Finance.ua
- OTP Group является ведущей банковской группой Центральной и Восточной Европы, обслуживающей 17,5 млн. клиентов в 11 странах;
- ее стратегия состоит в достижении ведущих рыночных позиций благодаря долгосрочным инвестициям, сочетанию значительного запаса капитала и ликвидности с экспертизой в сфере цифрового банкинга, управления рисками и операционной эффективности;
- совокупные активы Группы превышают 130 млрд евро, а рентабельность собственного капитала в 2025 году составила более 21%;
- Luminor — третий по величине поставщик финансовых услуг в Балтийском регионе, обеспечивает финансовые потребности частных лиц, семей и компаний. В 2025 году банк получил чистую прибыль в размере 158 млн евро, а рентабельность собственного капитала составляла 8,6%;
- капитальная позиция банка особенно сильна: по состоянию на 31 декабря 2025 года показатель базового капитала первого уровня (CET1) составил 20,2%, а общий коэффициент достаточности капитала — 24,6%.
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