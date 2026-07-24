Nokia заработала €434 млн в II квартале 2026 года благодаря буму дата-центров для ИИ Сегодня 23:17 — Фондовый рынок

Nokia сообщила о лучших, чем ожидали аналитики, финансовых результатах за второй квартал 2026 года. Скорректированная операционная прибыль компании выросла до €434 млн, в то время как средний прогноз рынка составил около €372 млн.

Выручка компании увеличилась на 8% в годовом исчислении — до €4,8 млрд, что соответствует ожиданиям аналитиков.

Инвесторы положительно восприняли квартальный отчет. После открытия торгов в Хельсинки акции Nokia поднимались почти на 6,9%, достигнув 9,80 евро за акцию. В целом с начала года их стоимость выросла более чем на 70%.

Ключевым фактором улучшения результатов стал рост спроса на оборудование для центров обработки данных, массово строящихся из-за развития технологий искусственного интеллекта.

Генеральный директор Nokia Джастин Готард продолжает стратегию трансформации компании, направленную на уменьшение зависимости от традиционного оборудования для мобильных сетей и развитие бизнеса в сегменте инфраструктуры для ИИ.

По словам руководителя компании, нынешний инвестиционный цикл в области искусственного интеллекта открывает для Nokia значительные возможности.

В то же время, бурное развитие дата-центров создает новые вызовы для производителей оборудования. Из-за высокого спроса на компоненты рынок сталкивается с дефицитом отдельных видов памяти и других критически важных микросхем, что приводит к росту их стоимости.

Готард отметил, что самый большой дефицит наблюдается именно на рынке памяти, а проблемы с поставками могут сохраняться по меньшей мере до 2027 года. Чтобы снизить риски, Nokia заключает долгосрочные контракты с поставщиками, разрабатывает решения с меньшей зависимостью от дефицитных компонентов и частично переводит дополнительные расходы на клиентов.

Компания также сообщила о приобретении производственного комплекса по изготовлению микросхем в городе Чандлер (штат Аризона) у нидерландской NXP Semiconductors. После получения необходимых регуляторных разрешений Nokia сначала будет арендовать часть производственных мощностей с начала 2027 года, а затем переоборудует предприятие для производства оптических компонентов, используемых в чипах для дата-центров с искусственным интеллектом.

Расширение производственной базы в США является частью долгосрочной стратегии компании по укреплению собственной цепи поставок и развитию производства высокотехнологичных телекоммуникационных компонентов и полупроводников. Такой подход позволил Nokia получить государственную поддержку в рамках американской программы CHIPS Act.

Параллельно компания продолжает программу реструктуризации, предусматривающую сокращение персонала в Европе. В 2026 году Nokia планирует сэкономить до €1,2 млрд, а расходы на реструктуризацию из-за сокращения рабочих мест составят около €200 млн.

Одновременно изготовитель активно интегрирует искусственный интеллект в собственные продукты. На прошлой неделе Nokia вместе с Nvidia представила новую сетевую платформу, которая по заявлению компаний способна почти вдвое увеличить объем передачи данных в мобильных сетях без необходимости расширения радиочастотного спектра. Решение будет поддерживать сети 4G и 5G, а в будущем можно будет модернизировать до стандарта 6G.

По словам Джастина Готарда, в перспективе именно программное обеспечение и подписки на него должны стать основным источником доходов подразделения Nokia, занимающегося оборудованием для мобильных сетей. Это соответствует общей стратегии компании по переходу от продаж традиционного телеком-оборудования к комплексным решениям для цифровой инфраструктуры и экосистемы искусственного интеллекта.

borgexpert По материалам:

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