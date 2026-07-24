Кольцевая электричка может вынужденно останавливаться в ближайшие дни Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

Кольцевая электричка может вынужденно останавливаться в ближайшие дни

В ближайшие дни возможны вынужденные остановки поездов Kyiv City Express во время тревог в столице.

Яук пишет Укрзализныця , враг наносит прицельные удары по нашей инфраструктуре, поэтому безопасность — больше всего.

«Как только получаем „зеленый сигнал“ от мониторинговой группы — мы снова в дороге и догоняем расписание. Пожалуйста, слушайте команды железнодорожников. И запомните главное: не оставайтесь в вагонах во время атаки — это слишком высокая угроза, ведь именно поезд может быть мишенью. Важно отойти как можно скорее в укрытие или, по крайней мере, на безопасное расстояние от подвижного состава или железнодорожного вокзала», — пишут там.

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