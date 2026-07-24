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Когда может заработать львовский аэропорт

Львовский аэропорт возобновит работу, как только будут решены вопросы безопасности.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

«И аэропорт „Львов“, и аэропорт „Борисполь“ в рабочем состоянии. Как только вопросы безопасности будут решены, я думаю, эти аэродромы смогут возобновить работу. Речь идет о неделях, не о месяцах, как только будут решены вопросы безопасности», — сказал Садовый.

Он также прояснил ситуацию с застройкой вокруг аэропорта.

«Теперь по отношению к этой афере, которая получила не только общеукраинскую, но и общеевропейскую огласку. О чем идет речь? Например, аэропорт „Хитроу“ в Лондоне за последние 100 лет увеличился в 20 раз. И в советские времена, когда строился аэропорт „Львов“, территория возле аэропорта, около 70 гектаров, была зарезервирована для развития аэропорта», — сказал мэр.

Он уточнил, что там можно было высаживать траву, какие-то злаки, но никакой застройки там нельзя было делать. И никаких проблем не было, ведь шесть лет назад в Украине был процесс объединения общин.

Тогда, как рассказал Садовый, многие общины присоединились к Львову, а община Сокольников, на территории которой частично находится аэропорт, сказала, что хочет оставаться селом.

Потом появилось решение сельского совета Сокольников о строительстве там еще 50 тысяч квадратных метров жилья на 8 тысяч жителей.

«То есть это должен появиться еще один большой город, без канализации, без водоснабжения, без образования, без медицины, без ничего. Просто взять и эту территорию, которая является резервной к аэропорту, застроить. Это, конечно, вызвало шок, потому что сегодня в мире есть простая формула: есть аэропорт, есть город. Нет аэропорта, нет города. И мы обратились в суд. В настоящее время все эти процессы заблокированы», — отметил мэр.

По его словам, в Европейском Союзе есть очень большой проект стоимостью около 10 млрд евро по собственному строительству Львова как крупного транспортного узла.

«Это подключение железнодорожного сообщения, европейской колеи вместо советского стандарта и плюс сообщение львовского аэропорта с львовским вокзалом. Фактически выстраивается такой транспортный узел. И это все пробуют наши доморощенные предприниматели, их лоббисты сковырнуть», — рассказал Садовый.

Мэр Львова добавил, что буквально недавно министерство транспорта Великобритании представило большой проект, как должен выглядеть львовский аэропорт.

Напомним, Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года — в первый день полномасштабного вторжения россии.

Согласно отчету Европейской организации безопасности воздушной навигации, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины могут сохраниться до 2029 года.

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