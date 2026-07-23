Укрзализныця получит еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

Укрзализныця получит еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства

Укрзализныця подписала контракт на поставку 92 новых пассажирских вагонов, из которых 83 будут купейными, а 9 — безбарьерными с инклюзивными купе. Новые вагоны будут производиться в течение 2027−2028 годов.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Из 92 заказанных пассажирских вагонов 83 — купейные с возможностью эксплуатации в формате купе и СВ, еще 9 — современные безбарьерные вагоны с инклюзивными купе.

По словам Калашника, к производству вагонов будут привлечены украинские предприятия, производящие комплектующие и оборудование.

В 2026 году Укрзализныця получила 21 новый пассажирский вагон украинского производства. К их изготовлению были привлечены 166 украинских предприятий.

В рамках государственной программы уже законтрактовано 358 новых пассажирских вагонов, из которых 187 уже перевозят пассажиров. В то же время, средний возраст вагонного парка УЗ сегодня превышает 35 лет.

УНН По материалам:

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