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Укрзализныця получит еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства

Фондовый рынок
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Укрзализныця получит еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства
Укрзализныця получит еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства
Укрзализныця подписала контракт на поставку 92 новых пассажирских вагонов, из которых 83 будут купейными, а 9 — безбарьерными с инклюзивными купе. Новые вагоны будут производиться в течение 2027−2028 годов.
Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.
Из 92 заказанных пассажирских вагонов 83 — купейные с возможностью эксплуатации в формате купе и СВ, еще 9 — современные безбарьерные вагоны с инклюзивными купе.
По словам Калашника, к производству вагонов будут привлечены украинские предприятия, производящие комплектующие и оборудование.
В 2026 году Укрзализныця получила 21 новый пассажирский вагон украинского производства. К их изготовлению были привлечены 166 украинских предприятий.
В рамках государственной программы уже законтрактовано 358 новых пассажирских вагонов, из которых 187 уже перевозят пассажиров. В то же время, средний возраст вагонного парка УЗ сегодня превышает 35 лет.
По материалам:
УНН
Укрзализныця
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