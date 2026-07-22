Почти 500 британских компаний до сих пор остаются в россии Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

По состоянию на май 2026 года в россии зарегистрировано 495 действующих коммерческих компаний с британскими участниками. Независимо от динамики количества компаний сотни предприятий с британским капиталом до сих пор продолжают работать на российском рынке.

Об этом свидетельствуют данные аналитики R&D-центра YouControl.

География регистрации компаний

Британские компании нередко выступают промежуточным звеном в структурах собственности, которые ведут к конечным бенефициарам из третьих стран.

Анализ крупнейших российских компаний с британским участием свидетельствует, что значительная часть таких номинальных владельцев фактически контролируется конечными бенефициарами российского или небританского происхождения.

Чаще всего регистрируют российские компании с британским капиталом в Москве, являющейся бесспорным лидером (308 компаний).

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Второй по популярности регион для регистрации российских компаний с британским капиталом по выборке — Санкт-Петербург (44 компании).

Московская область (31) также имеет очень высокую концентрацию предприятий, базирующихся вокруг российской столицы. Смоленская область (10 компаний) выделяется в основном благодаря массовой регистрации целой сети аграрных и торговых компаний.

География распределения компаний выходит за пределы столицы и охватывает ряд ключевых региональных центров. Больше всего — в Белгородской области (6 компаний) и Тульской области (5).

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По четыре компании зарегистрировано в Ленинградской области, Свердловской области (среди них Екатеринбург и Нижний Тагил), Республике Татарстан, Новосибирской области и Кемеровской области (среди них Новокузнецк).

Еще по три компании приходится на Краснодарский край (в том числе Новороссийск и Сочи), Калининградскую и Сахалинскую области и Ставропольский край.

В других регионах зарегистрировано преимущественно по несколько компаний из проанализированного списка. Среди них: Республика Саха (Якутия), Амурская, Ивановская, Омская, Волгоградская, Калужская, Воронежская, Тамбовская, Ростовская, Рязанская, Псковская, Вологодская, Пензенская, Тюменская, Архангельская, Липецка и Мурманская области, Башкортостан, Республика Коми, Дагестан, Пермский та Приморский край и т. д.

География регистрации компаний, youcontrol.com.ua

Отдельное внимание аналитики обратили на фирмы с британскими участниками, зарегистрированными на временно оккупированных украинских территориях (в российских реестрах они учитываются как часть «Севастополя», «Республики Крым», а также «Запорожской», «Донецкой» и «Луганской» областей).

Многие такие предприятия являются прямыми «клонами» украинских бизнесов. К примеру, запорожское ООО «Перлина Запорожья» имеет российского «двойника» ООО «Жемчужина Запорожья», зарегистрированное в оккупированном Токмаке. Оба юридических лица связаны с общим участником из Великобритании Torrington Solutions LLP, чьим бенефициаром выступает гражданка рф Наталья Елисеева. Подобные схемы фиксируют в Донецке, Луганской области и Севастополе.

Британский след в российском бизнесе: недвижимость, IT и консалтинг

Наиболее распространенные основные направления деятельности среди 495 юрлиц по выборке демонстрируют концентрацию в нескольких ключевых секторах — прежде всего, недвижимости, IT, консалтинга и смежных услугах.

Лидером является вид экономической деятельности 68.20 «Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью», где присутствует 17 компаний. И еще 13 компаний используют уточненный код 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», подчеркивающий доминирование этого сегмента.

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Далее по частоте следует такой вид экономической деятельности как 62.01 «Разработка программного обеспечения» (25 компаний), что свидетельствует о заметном присутствии IT-сектора.

Высокие показатели также имеют 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (17), а также 68.32 Управление недвижимым имуществом (15 компаний) и 73.11 Деятельность рекламных агентств (14 компаний).

Самые популярные отрасли российской экономики, интересующие британских акционеров, youcontrol.com.ua

Менее распространены, но все же представлены — оптовая торговля сельскохозяйственной техникой (ВЭД 46.61 — 11 компаний), строительство жилых и нежилых объектов (ВЭД 41.20 — 10 компаний) и логистическая деятельность (ВЭД 52.29 — 10 компаний).

Структура деятельности российского бизнеса с британским капиталом свидетельствует о доминировании сервисных экономических сегментов, прежде всего сделок с недвижимостью, IT и консалтинга. В то время как производственные и инфраструктурные направления представлены значительно слабее.

Крупнейшие российские компании с британскими участниками по размеру капитала

Общий размер уставного капитала компаний с английским капиталом в выборке превышает 59 миллиардов рублей. Среди крупнейших игроков компании, связанные с международными группами или лицами под санкциями:

Nord Gold PLC (ликвидирована в январе 2025 года) была участником трех крупных горнодобывающих компаний в России («Нерюнгры-Металик», «Рудник Таборный», «Березитовый рудник»). Ее бенефициарами являются подсанкционные Алексей и Марина Мордашевы;

российский производитель промышленных газов «Праксе Рус» связан с британской Linde UK Holdings No.2 Limited (часть ирландской корпорации Linde PLC);

структуры французских гигантов, таких как Schneider Electric (Шнейдер Электрик Системс) и LVMH (Европа Отель), до сих пор полностью не завершили выход с российского рынка, несмотря на заключенные ранее соглашения или заявления;

фиксируют связи с российскими топ-чиновниками: например, компания «Шалаш» в пригороде Санкт-Петербурга имеет среди бенефициаров родственников руководства спецслужб рф, находящихся под международными санкциями.

Общий объем уставного капитала компаний в выборке составляет более 59 млрд рублей., youcontrol.com.ua

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