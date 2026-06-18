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Британия выписала рекордный штраф за нарушение санкций против россии

Мир
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Великобритания уже ввела ограничения более чем на 3 тысячи физических лиц, компаний и судов
Великобритания уже ввела ограничения более чем на 3 тысячи физических лиц, компаний и судов
Великобритания наложила штраф в размере более 1 млн. фунтов стерлингов (около 1,3 млн. долларов) на дочернюю компанию Sabre Corp. за нарушение санкционного режима, введенного после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
Об этом сообщает Bloomberg.
Это самый большой штраф, примененный британскими властями за нарушение санкций против россии с начала действия соответствующих ограничений.

Компания продолжала обслуживать российскую авиакомпанию

Как сообщило Управление по контролю за соблюдением финансовых санкций Великобритании (OFSI), британская дочерняя структура Sabre в течение семи месяцев после введения санкций предоставляла российской авиакомпании Ural Airlines доступ к своей глобальной системе бронирования и продажи авиабилетов.
В OFSI отметили, что после блокировки платежей через британский банк из-за санкционных рисков компания начала искать альтернативные способы получения средств от российского перевозчика.
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По данным британского регулятора, Sabre предложила Ural Airlines совершить тестовый платеж на счет в банке за пределами Великобритании с целью дальнейшего использования такого механизма для расчетов.
В OFSI считают, что подобные действия можно расценивать как попытку обхода санкционных ограничений.

В Sabre заявили о сотрудничестве со следствием

В компании подчеркнули, что самостоятельно уведомили регулятора об инциденте и в полной мере сотрудничали во время расследования.
«Мы серьезно относимся к своим юридическим и этическим обязательствам», — заявили в Sabre.

Великобритания усиливает контроль за соблюдением санкций

В OFSI отметили, что это решение демонстрирует более жесткий подход Великобритании к контролю за исполнением санкций против россии и содержит важные сигналы для бизнеса о необходимости соблюдения санкционного законодательства.
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В прошлом месяце британское правительство также ввело санкции против криптовалютной компании HTX. В Лондоне заявили, что компания была частью инфраструктуры, которую россия использовала для обхода санкций, и способствовала перемещению около 1,5 млрд долларов рф.
В рамках санкционного режима против россии Великобритания ввела ограничения более чем на 3 тысячи физических лиц, компаний и судов.
По материалам:
Finance.ua
СанкцииШтраф
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