Великобритания вводит новые санкции против энергетического сектора рф Сегодня 10:00 — Мир

Великобритания вводит новые санкции против энергетического сектора рф

Великобритания вводит новые энергетические санкции против россии и будет поставлять обогащенный уран для украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет. Соответствующие заявления во вторник, 16 июня, на саммите G7 должен сделать премьер-министр Британии Кир Стармер.

Новый пакет ограничений

Будет направлен против незаконного «теневого флота» россии после того, как британские силы на выходных впервые перехватили танкер с запрещенным грузом нефти.

Санкции затронут финансовые сети, которые используются для обхода международных ограничений и обеспечения российской армии.

Пакет предусматривает санкции в отношении нескольких судов, перевозящих сжиженный российский природный газ (СПГ). В результате, по данным британского правительства, количество таких судов-перевозчиков СПГ, находящихся под санкциями Великобритании, увеличится до более чем 600.

Стармер также сообщит о заключении соглашения, предусматривающего использование 210 миллионов фунтов стерлингов через государственную программу экспортного финансирования Великобритании (UK Export Finance) для поддержки британской компании Urenco в поставке обогащенного урана украинскому оператору атомных электростанций «Энергоатом» в течение следующих двух лет.

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