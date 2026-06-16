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Великобритания вводит новые санкции против энергетического сектора рф

Мир
29
Великобритания вводит новые санкции против энергетического сектора рф
Великобритания вводит новые санкции против энергетического сектора рф
Великобритания вводит новые энергетические санкции против россии и будет поставлять обогащенный уран для украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет. Соответствующие заявления во вторник, 16 июня, на саммите G7 должен сделать премьер-министр Британии Кир Стармер.
Об этом сообщают Politico и британское правительство, пишет УНИАН.

Новый пакет ограничений

Будет направлен против незаконного «теневого флота» россии после того, как британские силы на выходных впервые перехватили танкер с запрещенным грузом нефти.
Санкции затронут финансовые сети, которые используются для обхода международных ограничений и обеспечения российской армии.
Пакет предусматривает санкции в отношении нескольких судов, перевозящих сжиженный российский природный газ (СПГ). В результате, по данным британского правительства, количество таких судов-перевозчиков СПГ, находящихся под санкциями Великобритании, увеличится до более чем 600.
Стармер также сообщит о заключении соглашения, предусматривающего использование 210 миллионов фунтов стерлингов через государственную программу экспортного финансирования Великобритании (UK Export Finance) для поддержки британской компании Urenco в поставке обогащенного урана украинскому оператору атомных электростанций «Энергоатом» в течение следующих двух лет.
По материалам:
Finance.ua
россия
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