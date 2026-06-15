Совет ЕС одобрил очередной пакет санкций против россии

Совет Европейского Союза в понедельник, 15 июня, принял новый пакет санкций против россии. В санкционный список внесены 34 физических лица и 47 юридических лиц.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.
Новые ограничения направлены на усиление давления на российский военно-промышленный комплекс, сокращение доходов россии от экспорта энергоносителей путем борьбы с так называемым теневым флотом, противодействие гибридным угрозам и российской пропаганде, а также на разоблачение системных нарушений прав человека в стране.
«Сегодня мы одобрили очередную партию санкций, чтобы усилить давление на россия с целью прекращения войны. Эти меры наносят удар по самому сердцу российского военно-промышленного комплекса, его теневому флоту и сетям, подпитывающим гибридные атаки москвы против Европы. Цифры говорят сами за себя. триллиона евро», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также идет работа над более широким 21-м пакетом санкций.
Военно-промышленный комплекс рф
Совет ЕС ввел санкции в отношении семи человек и 21 компании, которые поддерживают военно-промышленный сектор россии или способствуют его деятельности через третьи страны.
Под ограничения попали производители и поставщики беспилотников и военного оборудования для российских вооруженных сил. Среди них:
научно-производственное объединение Лавочкина;
«Роскосмос»;
ООО «Рустакт»;
китайские Шэньчжэнь Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company;
военный инновационный технополис «ЭРА» и Фонд перспективных исследований. Оба созданы правительством российской федерации по разработке передовых беспилотных систем военного назначения.
Санкции против теневого флота
ЕС также расширил санкции против структур, связанных с транспортировкой и экспортом российской нефти и нефтепродуктов. В список включены два физических лица и 24 компании, участвующие в работе так называемого теневого флота, используемого для обхода международных санкций.
Среди подсанкционных структур — «Лукойл-Западная Сибирь» и ряд компаний, зарегистрированных в России, Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Гонконге.
Под санкции попали пропагандисты и организации
Отдельный блок ограничений касается российских гибридных операций и дезинфицирующих кампаний.
Санкции введены против десяти человек и одной организации, которые, по данным ЕС, причастны к информационным операциям, направленным на оправдание войны против Украины и распространение манипулятивных нарративов.
Также ограничения введены против компании NTK, участвовавшей в создании системы распознавания лиц в Москве. По данным ЕС, эта система использовалась для мониторинга и задержания журналистов, оппозиционных активистов и участников мирных акций в поддержку Навального и против войны в Украине.
Санкции из-за Крыма продлены до 2027 года
Совет ЕС также продлил действие санкций, введенных в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Крыма и Севастополя.
Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2027 года.
В Европейском Союзе подчеркнули, что не признают аннексию Крыма и Севастополя российской федерацией и продолжают рассматривать ее как нарушение международного права.
Напомним, ранее Finance.ua также писал, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.