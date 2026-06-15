Совет ЕС одобрил очередной пакет санкций против россии Сегодня 15:47 — Мир

Западные санкции уже стоили россии примерно от 1 до 1,3 триллиона евро

Совет Европейского Союза в понедельник, 15 июня, принял новый пакет санкций против россии. В санкционный список внесены 34 физических лица и 47 юридических лиц.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

Новые ограничения направлены на усиление давления на российский военно-промышленный комплекс, сокращение доходов россии от экспорта энергоносителей путем борьбы с так называемым теневым флотом, противодействие гибридным угрозам и российской пропаганде, а также на разоблачение системных нарушений прав человека в стране.

«Сегодня мы одобрили очередную партию санкций, чтобы усилить давление на россия с целью прекращения войны. Эти меры наносят удар по самому сердцу российского военно-промышленного комплекса, его теневому флоту и сетям, подпитывающим гибридные атаки москвы против Европы. Цифры говорят сами за себя. триллиона евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также идет работа над более широким 21-м пакетом санкций.

Военно-промышленный комплекс рф

Совет ЕС ввел санкции в отношении семи человек и 21 компании, которые поддерживают военно-промышленный сектор россии или способствуют его деятельности через третьи страны.

Под ограничения попали производители и поставщики беспилотников и военного оборудования для российских вооруженных сил. Среди них:

научно-производственное объединение Лавочкина;

«Роскосмос»;



ООО «Рустакт»;



китайские Шэньчжэнь Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company;

военный инновационный технополис «ЭРА» и Фонд перспективных исследований. Оба созданы правительством российской федерации по разработке передовых беспилотных систем военного назначения.

Санкции против теневого флота

ЕС также расширил санкции против структур, связанных с транспортировкой и экспортом российской нефти и нефтепродуктов. В список включены два физических лица и 24 компании, участвующие в работе так называемого теневого флота, используемого для обхода международных санкций.

Среди подсанкционных структур — «Лукойл-Западная Сибирь» и ряд компаний, зарегистрированных в России, Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Гонконге.

Под санкции попали пропагандисты и организации

Отдельный блок ограничений касается российских гибридных операций и дезинфицирующих кампаний.

Санкции введены против десяти человек и одной организации, которые, по данным ЕС, причастны к информационным операциям, направленным на оправдание войны против Украины и распространение манипулятивных нарративов.

Также под санкции попал епископ русской православной церкви и Президентский фонд культурных инициатив, созданный указом президента рф владимира путина.

ЕС отреагировал на дело Алексея Навального

В рамках отдельного санкционного режима Совет ЕС внес в список еще 15 человек и одну организацию в связи с преследованием, отравлением и смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Под санкции попали российские судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, Федеральная служба безопасности и медицинские работники.

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Также ограничения введены против компании NTK, участвовавшей в создании системы распознавания лиц в Москве. По данным ЕС, эта система использовалась для мониторинга и задержания журналистов, оппозиционных активистов и участников мирных акций в поддержку Навального и против войны в Украине.

Санкции из-за Крыма продлены до 2027 года

Совет ЕС также продлил действие санкций, введенных в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Крыма и Севастополя.

Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2027 года.

В Европейском Союзе подчеркнули, что не признают аннексию Крыма и Севастополя российской федерацией и продолжают рассматривать ее как нарушение международного права.

Напомним, ранее Finance.ua также писал , что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

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