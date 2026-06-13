В Токио ввели штрафы за мусор из-за наплыва туристов Сегодня 23:24 — Мир

В Токио ввели штрафы за мусор на улицах на фоне туристического бума

В районе Сибуя в Токио начали штрафовать людей за выбрасывание мусора на улицах. Такое решение приняли на фоне рекордного роста туристов, который принес не только дополнительные доходы, но и новые проблемы для города.

Об этом пишет Euronews.

Какие штрафы грозят нарушителям

Власти одного из самых популярных районов японской столицы усилили контроль за чистотой общественных пространств. Теперь всех, кого поймают на выбрасывании мусора в неразрешенных местах, могут оштрафовать на месте.

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Новые правила стали частью борьбы с последствиями чрезмерного туризма, включая переполненные улицы, увеличение количества отходов и распитие алкоголя в общественных местах.

В районе Сибуя, где расположен один из самых известных перекрестков мира, за выброс мусора предусмотрен штраф в размере 2 000 иен, что составляет примерно 10,75 евро.

Проблема мусора в Токио находится под особым вниманием местных властей. В отдельных районах города штрафы также получают владельцы кафе и ресторанов, если они не устанавливают урны для посетителей.

Популярность Японии среди туристов продолжает расти. В 2025 году страну посетили рекордные 42,7 миллиона иностранных туристов. Вместе с увеличением туристического потока возрос и объем мусора, который остается на улицах.

Японская телерадиокомпания NHK сообщает, что в районе Сибуя в последнее время стало больше людей, в том числе туристов, которые употребляют алкоголь под открытым небом и оставляют после себя мусор.

Кроме штрафов, власти запустили информационную кампанию против засорения города. Ее главным слоганом стала фраза: «Если выбрасываешь мусор — теряешь деньги».

Для контроля за соблюдением новых правил для патрулирования районов будут привлекаться до 50 сотрудников. Они будут иметь право сразу выписывать штрафы. Оплатить их можно будет наличными, банковской картой или с помощью QR-кода.

Отсутствие урн давно остается одной из особенностей Японии. Частично это объясняется мерами безопасности, поскольку контейнеры могут использоваться для сокрытия взрывных устройств во время возможных терактов.

Для многих туристов эта особенность доставляет неудобства. По результатам правительственного опроса, проведенного в прошлом году, 20% иностранных посетителей назвали нехватку урн самой большой проблемой во время пребывания в стране.

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