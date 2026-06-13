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В США каждый доллар, вложенный в парки, приносит три доллара экономической выгоды

Мир
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Центральный парк (Нью-Йорк)
Центральный парк (Нью-Йорк)
В США каждый доллар, вложенный в парк, приносит общинам три доллара экономической выгоды каждый год.
Об этом говорится в исследовании организации Trust for Public Land, пишет издание Grist.

Как парки влияют на экономику

«От них действительно очень много пользы. Люди становятся здоровее, больше общаются между собой. Парки стимулируют бизнес-активность, особенно для малого бизнеса», — говорит директор исследований парков организации Trust for Public Land Вилл Кляйн.
Кроме того, развитие парковых зон способствует улучшению состояния здоровья населения. По данным отчета, США тратят на здравоохранение 5,3 триллиона долларов в год.
Малоподвижный образ жизни, значительно повышающий риск сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, обходится стране более чем в 200 миллиардов долларов ежегодно.
«Наш опрос показал, что в 2025 году самым популярным местом для занятий спортом и активным отдыхом в Америке стали именно парки и общественные пространства, а не частные спортзалы. Такая физическая активность приносит реальную пользу для здоровья и экономии расходов — около 2 тысяч долларов на человека ежегодно», — отмечает Кляйн.
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Также парки улучшают психическое здоровье, ведь это места, где люди встречаются для общения.
«Кинопоказы в парках, концерты, детские площадки, общение с соседями, барбекю — все это повышает качество жизни без дополнительных затрат», — говорит Кляйн.
Дополнительные зеленые территории помогают городам адаптироваться к последствиям изменения климата. Из-за более интенсивных ливней городские канализационные системы все чаще не справляются с объемом воды. Парки поглощают часть осадков, уменьшая нагрузку на инфраструктуру и риск подтопления.
Согласно исследованию, 88% жителей США посещали парк в течение последнего года. Около 90% избирателей Камалы Гаррис и 80% избирателей Дональда Трампа считают такие пространства критически важной инфраструктурой своих общин.
По материалам:
Хмарочос
США
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