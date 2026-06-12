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МВФ снижает прогноз роста еврозоны на 2026 год

Мир
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МВФ снижает прогноз роста еврозоны на 2026 год
МВФ снижает прогноз роста еврозоны на 2026 год
Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста для еврозоны и повысил ожидания по поводу инфляции из-за войны США и Израиля против Ирана, добавив, что экономическая ситуация может ухудшиться, если высокие цены на энергоносители сохранятся.
Об этом пишет Reuters.
В своем регулярном отчете об экономике 21 страны еврозоны МВФ заявил, что экономический рост в этом году составит 0,9%, что ниже прогнозируемых 1,1% в апреле, тогда как инфляция составит 2,8%, что выше прогнозируемых 2,6% в апреле.
«После периода роста на уровне потенциала и инфляции на целевом уровне перспективы еврозоны ослабли», — говорится в отчете МВФ, представленном министрам финансов еврозоны, назвав войну на Ближнем Востоке «большим, но временным негативным шоком предложения».
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Еще более устойчивый энергетический шок может еще больше повысить инфляцию и инфляционные ожидания, даже если падение доверия или финансовый стресс могут ослабить спрос. Возрождение конфликта на Ближнем Востоке или задержки с ремонтом энергетической инфраструктуры, усиление боевых действий в Украине и дальнейшая корректировка торговой политики создают дополнительные риски снижения", — говорится в сообщении.
Ранее Глава МВФ предостерегла от недооценки влияния ИИ на экономику. Мир должен создавать устойчивые экономические механизмы, способные выдерживать усиливающиеся кризисы и потрясения. Глобальная экономика уже пережила ряд масштабных вызовов, включая пандемию COVID-19, войну в Украине, торговые споры и конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
По ее словам, главным инструментом МВФ остается объективный экономический анализ, помогающий странам принимать решения в условиях неопределенности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МВФ
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