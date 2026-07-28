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Где отдохнуть на море летом 2026 года: реальный расчет расходов

Мир
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Где отдохнуть на море летом, изображение сгенерировано с помощью ИИ
Где отдохнуть на море летом, изображение сгенерировано с помощью ИИ
Середина лета — пиковое время отпусков, однако в 2026 планирование поездки на море требует для украинцев тщательного расчета. Закрытое небо добавляет к общей смете не только финансовые затраты, но и временные: приходится выбирать между длительным переездом на автобусе или комбинированным маршрутом с вылетом из соседних стран.
Finance.ua проанализировал рынок туристических услуг и подсчитал реальный чек на отдых в самых популярных доступных направлениях этого сезона.

Общий обзор популярных направлений 2026 года

Болгария: самый доступный вариант с коротким трансфером
<i>Отдых в Болгарии, источник фото: pixabay</i>
Отдых в Болгарии, источник фото: pixabay
Болгария уже несколько лет подряд остается наиболее доступным направлением для тех, кто ищет бюджетный отдых на море. Главное преимущество — регулярные прямые автобусные рейсы из Львова и других городов.
Для семей с детьми это один из самых простых вариантов: выезд из Львова позволяет добраться до курорта ориентировочно за 22−24 часа.
Основной минус направления — очереди на границах. В пиковый период (июль-август) автобусы могут задерживаться на таможне, из-за чего время в пути иногда увеличивается.
Черногория: Адриатика для поклонников апартаментов
<i>Отдых в Черногории, источник фото: pixabay</i>
Отдых в Черногории, источник фото: pixabay
В Черногории украинцы чаще всего выбирают не сетевые отели, а частные апартаменты или виллы. Это удобно для тех, кто предпочитает самостоятельную планировку рациона и не привязывается к расписанию гостиничного ресторана.
Следует учитывать: если стоимость аренды жилья здесь остается умеренной, то ежедневные расходы на месте (рестораны, супермаркеты, заведения на первой линии. — Ред.) ощутимо выше, чем в Болгарии.
Материковая Греция: альтернатива островному отдыху
<i>Отдых в Греции, источник фото: pixabay</i>
Отдых в Греции, источник фото: pixabay
Речь прежде всего о Халкидиках и Олимпийской ривьере. Благодаря разветвленной сети автобусных маршрутов из Львова это направление стало более доступным.

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Греция предлагает высокое качество сервиса и питания, но дорога сюда долгая — ориентировочно 26−28 часов переезда.
Албания: бюджетный отдых на двух морях
<i>Отдых в Албании, источник фото: pixabay</i>
Отдых в Албании, источник фото: pixabay
Албанская Ривьера постепенно увеличивает долю украинских туристов. В районе Дурреса и Ксамиля цены на продукты, морепродукты и фрукты в среднем на 20−30% ниже, чем на большинстве соседних европейских курортов.
Главный недостаток — самая длинная автобусная логистика среди всех направлений или необходимость покупать авиабилеты из Кишинева или Жешува.

Дорога и условия въезда: оцениваем логистику

Для поездки во все эти страны гражданам Украины требуется только биометрический паспорт (безвизовый режим до 90 дней). Основные отличия заключаются в продолжительности переезда и выборе транспорта.
<i>Инфографика сгенерирована с помощью ИИ</i>
Инфографика сгенерирована с помощью ИИ

Сколько стоит неделя отдыха

Для объективного сравнения рассчитаны ориентировочные расходы для пары из двух взрослых на 7 дней в высокий сезон (июль-август).
Все варианты сведены к единому стандарту: проживание в отеле 3 звезды или апартаментах с завтраками (или самостоятельным питанием) + расходы на питание в заведениях и карманные расходы.
НаправлениеДорога из Львова (на двоих туда и обратно)Проживание (7 ночей)Питание и расходы на местеОбщий чек
Болгария (автобус)160 евро380 евро350 евро890 евро ~42 тыс. гривен
Албания (автобус)290 евро450 евро300 евро1,04 тыс. евро ~49 тыс. гривен
Черногория (автобус)290 евро550 евро450 евро1,29 тыс. евро ~60 тыс. гривен
Греция (автобус)320 евро620 евро420 евро1,36 тыс. евро ~64 тыс. гривен
Турция (трансфер до Жешува + авиа)440 евро550 евро400 евро1,39 тыс. евро ~65 тыс. гривен

Мелкие повседневные расходы

При планировании бюджета следует учитывать мелкие расходы на курорте. Аренда шезлонгов, кофе или покупка питьевой воды за неделю существенно увеличивают итоговый чек.

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Услуга / товарБолгарияЧерногорияГрецияАлбания
Недорогой обед / фастфуд7–9 евро10–12 евро11–14 евро6–8 евро
Ужин в ресторане на двоих35 евро50 евро55 евро30 евро
Кофе/бутылка пива в баре2 евро3 евро4 евро1,5 евро
Комплект шезлонгов и зонта (день)10 евро15–20 евро12 евро8 евро
Аренда автомобиля на сутки35 евро50 евро50 евро40 евро
<i>Скрытые траты во время путешествий, инфографика сгенерирована с помощью ИИ</i>
Скрытые траты во время путешествий, инфографика сгенерирована с помощью ИИ

Как уменьшить расходы на поездку

  1. Планируйте отдых не на пик сезона. Самые высокие цены на жилье фиксируются с 20 июля по 20 августа.
  2. Используйте особенности местного сервиса. В Греции на многих пляжах не нужно отдельно платить за шезлонги — достаточно заказать в пляжном баре напиток стоимостью 4−5 евро.
  3. Оптимизируйте расчеты. В Болгарии, Черногории и Греции большинство покупок выгодно оплачивать картами украинских банков по курсу конвертации. Брать с собой наличную гривну нецелесообразно из-за невыгодного обменного курса на месте.
  4. Бронируйте транспорт отдельно. Если вы планируете останавливаться в апартаментах, выгоднее покупать отдельные билеты на чартерные автобусные рейсы у туроператоров, чем воспользоваться обычными междугородными маршрутами.

Выводы

При одинаковых условиях проживания и питания с выездом из Львова самым дешевым направлением для украинцев в 2026 году остается Болгария (от 42 тыс. гривен на двоих за неделю) благодаря наименьшим затратам на дорогу.
Для желающих совместить отдых с самостоятельным экскурсионным маршрутом подойдут Албания (от 49 тыс. гривен) и Черногория (от 60 тыс. гривен).
Если же в приоритете более высокий уровень сервиса или комфортный авиаперелет из соседней Польши, ориентировочный бюджет составит от 64 тыс. до 65 тыс. гривен на двоих для поездки в Грецию или Турцию.
По материалам:
Finance.ua
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