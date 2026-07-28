Где отдохнуть на море летом 2026 года: реальный расчет расходов Сегодня 09:50 — Мир

Где отдохнуть на море летом, изображение сгенерировано с помощью ИИ

Середина лета — пиковое время отпусков, однако в 2026 планирование поездки на море требует для украинцев тщательного расчета. Закрытое небо добавляет к общей смете не только финансовые затраты, но и временные: приходится выбирать между длительным переездом на автобусе или комбинированным маршрутом с вылетом из соседних стран.

Finance.ua проанализировал рынок туристических услуг и подсчитал реальный чек на отдых в самых популярных доступных направлениях этого сезона.

Общий обзор популярных направлений 2026 года

Болгария: самый доступный вариант с коротким трансфером

Отдых в Болгарии, источник фото: pixabay

Болгария уже несколько лет подряд остается наиболее доступным направлением для тех, кто ищет бюджетный отдых на море. Главное преимущество — регулярные прямые автобусные рейсы из Львова и других городов.

Для семей с детьми это один из самых простых вариантов: выезд из Львова позволяет добраться до курорта ориентировочно за 22−24 часа.

Основной минус направления — очереди на границах. В пиковый период (июль-август) автобусы могут задерживаться на таможне, из-за чего время в пути иногда увеличивается.

Черногория: Адриатика для поклонников апартаментов

Отдых в Черногории, источник фото: pixabay

В Черногории украинцы чаще всего выбирают не сетевые отели, а частные апартаменты или виллы. Это удобно для тех, кто предпочитает самостоятельную планировку рациона и не привязывается к расписанию гостиничного ресторана.

Следует учитывать: если стоимость аренды жилья здесь остается умеренной, то ежедневные расходы на месте (рестораны, супермаркеты, заведения на первой линии. — Ред.) ощутимо выше, чем в Болгарии.

Материковая Греция: альтернатива островному отдыху

Отдых в Греции, источник фото: pixabay

Речь прежде всего о Халкидиках и Олимпийской ривьере. Благодаря разветвленной сети автобусных маршрутов из Львова это направление стало более доступным.

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Греция предлагает высокое качество сервиса и питания, но дорога сюда долгая — ориентировочно 26−28 часов переезда.

Албания: бюджетный отдых на двух морях

Отдых в Албании, источник фото: pixabay

Албанская Ривьера постепенно увеличивает долю украинских туристов. В районе Дурреса и Ксамиля цены на продукты, морепродукты и фрукты в среднем на 20−30% ниже, чем на большинстве соседних европейских курортов.

Главный недостаток — самая длинная автобусная логистика среди всех направлений или необходимость покупать авиабилеты из Кишинева или Жешува.

Дорога и условия въезда: оцениваем логистику

Для поездки во все эти страны гражданам Украины требуется только биометрический паспорт (безвизовый режим до 90 дней). Основные отличия заключаются в продолжительности переезда и выборе транспорта.

Инфографика сгенерирована с помощью ИИ

Сколько стоит неделя отдыха

Для объективного сравнения рассчитаны ориентировочные расходы для пары из двух взрослых на 7 дней в высокий сезон (июль-август).

Все варианты сведены к единому стандарту: проживание в отеле 3 звезды или апартаментах с завтраками (или самостоятельным питанием) + расходы на питание в заведениях и карманные расходы.

Направление Дорога из Львова (на двоих туда и обратно) Проживание (7 ночей) Питание и расходы на месте Общий чек Болгария (автобус) 160 евро 380 евро 350 евро 890 евро ~42 тыс. гривен Албания (автобус) 290 евро 450 евро 300 евро 1,04 тыс. евро ~49 тыс. гривен Черногория (автобус) 290 евро 550 евро 450 евро 1,29 тыс. евро ~60 тыс. гривен Греция (автобус) 320 евро 620 евро 420 евро 1,36 тыс. евро ~64 тыс. гривен Турция (трансфер до Жешува + авиа) 440 евро 550 евро 400 евро 1,39 тыс. евро ~65 тыс. гривен

Мелкие повседневные расходы

При планировании бюджета следует учитывать мелкие расходы на курорте. Аренда шезлонгов, кофе или покупка питьевой воды за неделю существенно увеличивают итоговый чек.

Услуга / товар Болгария Черногория Греция Албания Недорогой обед / фастфуд 7–9 евро 10–12 евро 11–14 евро 6–8 евро Ужин в ресторане на двоих 35 евро 50 евро 55 евро 30 евро Кофе/бутылка пива в баре 2 евро 3 евро 4 евро 1,5 евро Комплект шезлонгов и зонта (день) 10 евро 15–20 евро 12 евро 8 евро Аренда автомобиля на сутки 35 евро 50 евро 50 евро 40 евро

Скрытые траты во время путешествий, инфографика сгенерирована с помощью ИИ

Как уменьшить расходы на поездку

Планируйте отдых не на пик сезона. Самые высокие цены на жилье фиксируются с 20 июля по 20 августа. Используйте особенности местного сервиса. В Греции на многих пляжах не нужно отдельно платить за шезлонги — достаточно заказать в пляжном баре напиток стоимостью 4−5 евро. Оптимизируйте расчеты. В Болгарии, Черногории и Греции большинство покупок выгодно оплачивать картами украинских банков по курсу конвертации. Брать с собой наличную гривну нецелесообразно из-за невыгодного обменного курса на месте. Бронируйте транспорт отдельно. Если вы планируете останавливаться в апартаментах, выгоднее покупать отдельные билеты на чартерные автобусные рейсы у туроператоров, чем воспользоваться обычными междугородными маршрутами.

Выводы

При одинаковых условиях проживания и питания с выездом из Львова самым дешевым направлением для украинцев в 2026 году остается Болгария (от 42 тыс. гривен на двоих за неделю) благодаря наименьшим затратам на дорогу.

Для желающих совместить отдых с самостоятельным экскурсионным маршрутом подойдут Албания (от 49 тыс. гривен) и Черногория (от 60 тыс. гривен).

Если же в приоритете более высокий уровень сервиса или комфортный авиаперелет из соседней Польши, ориентировочный бюджет составит от 64 тыс. до 65 тыс. гривен на двоих для поездки в Грецию или Турцию.

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