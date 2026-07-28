Где отдохнуть на море летом 2026 года: реальный расчет расходов

Середина
лета — пиковое время отпусков, однако
в 2026 планирование поездки на море требует
для украинцев тщательного расчета.
Закрытое небо добавляет к общей смете
не только финансовые затраты, но и
временные: приходится выбирать между
длительным переездом на автобусе или
комбинированным маршрутом с вылетом
из соседних стран.
Finance.ua
проанализировал
рынок туристических услуг и подсчитал
реальный чек на отдых в самых популярных
доступных направлениях этого сезона.
Болгария:
самый доступный вариант с коротким
трансфером
Болгария
уже несколько лет подряд остается
наиболее доступным направлением для
тех, кто ищет бюджетный отдых на море.
Главное преимущество — регулярные
прямые автобусные рейсы из Львова и
других городов.
Для
семей с детьми это один из самых простых
вариантов: выезд из Львова позволяет
добраться до курорта ориентировочно
за 22−24 часа.
Основной
минус направления — очереди на границах.
В пиковый период (июль-август) автобусы
могут задерживаться на таможне, из-за
чего время в пути иногда увеличивается.
Черногория:
Адриатика для поклонников апартаментов
В
Черногории украинцы чаще всего выбирают
не сетевые отели, а частные апартаменты
или виллы. Это удобно для тех, кто
предпочитает самостоятельную планировку
рациона и не привязывается к расписанию
гостиничного ресторана.
Следует
учитывать: если стоимость аренды жилья
здесь остается умеренной, то ежедневные
расходы на месте (рестораны, супермаркеты,
заведения на первой линии. — Ред.) ощутимо
выше, чем в Болгарии.
Греция
предлагает высокое качество сервиса и
питания, но дорога сюда долгая —
ориентировочно 26−28 часов переезда.
Албания:
бюджетный отдых на двух морях
Албанская
Ривьера постепенно увеличивает долю
украинских туристов. В районе Дурреса
и Ксамиля цены на продукты, морепродукты
и фрукты в среднем на 20−30% ниже, чем на
большинстве соседних европейских
курортов.
Главный
недостаток — самая длинная автобусная
логистика среди всех направлений или
необходимость покупать авиабилеты из
Кишинева или Жешува.
Дорога
и условия въезда: оцениваем логистику
Для
поездки во все эти страны гражданам
Украины требуется только биометрический
паспорт (безвизовый режим до 90 дней).
Основные отличия заключаются в
продолжительности переезда и выборе
транспорта.
Сколько
стоит неделя отдыха
Для
объективного сравнения рассчитаны
ориентировочные расходы для пары из
двух взрослых на 7 дней в высокий сезон
(июль-август).
Все
варианты сведены к единому стандарту:
проживание в отеле 3 звезды или апартаментах
с завтраками (или самостоятельным
питанием) + расходы на питание в заведениях
и карманные расходы.
Планируйте
отдых не на пик сезона. Самые высокие
цены на жилье фиксируются с 20 июля по
20 августа.
Используйте
особенности местного сервиса. В Греции
на многих пляжах не нужно отдельно
платить за шезлонги — достаточно
заказать в пляжном баре напиток
стоимостью 4−5 евро.
Оптимизируйте
расчеты. В Болгарии, Черногории и Греции
большинство покупок выгодно оплачивать
картами украинских банков по курсу
конвертации. Брать с собой наличную
гривну нецелесообразно из-за невыгодного
обменного курса на месте.
Бронируйте
транспорт отдельно. Если вы планируете
останавливаться в апартаментах, выгоднее
покупать отдельные билеты на чартерные
автобусные рейсы у туроператоров, чем
воспользоваться обычными междугородными
маршрутами.
Выводы
При
одинаковых условиях проживания и питания
с выездом из Львова самым дешевым
направлением для украинцев в 2026 году
остается Болгария (от 42 тыс. гривен на
двоих за неделю) благодаря наименьшим
затратам на дорогу.
Для
желающих совместить отдых с самостоятельным
экскурсионным маршрутом подойдут
Албания (от 49 тыс. гривен) и Черногория
(от 60 тыс. гривен).
Если
же в приоритете более высокий уровень
сервиса или комфортный авиаперелет из
соседней Польши, ориентировочный бюджет
составит от 64 тыс. до 65 тыс. гривен на
двоих для поездки в Грецию или Турцию.