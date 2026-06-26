Страхование рейсов и туров во время путешествий в другие страны: что нужно знать Сегодня 09:50 — Страхование

Страховка рейсов и туров

Для украинцев, которые планируют путешествие за границу, подготовка к отпуску должна начинаться не только с покупки билетов и бронирования отелей.

В нынешних непредсказуемых условиях следует изучить все возможные риски, которые могут привести к невыезду.

В первую очередь это:

задержка самолета или поезда;

отмена рейса;

очередь на границе и прочие обстоятельства.

В перечисленных случаях очень полезно позаботиться о соответствующей страховке. Она так и называется «страховка от невыезда».

Узнать детали нам помогли представители компании Enjoy tour. Выяснили, действительно ли она помогает вернуть уплаченные деньги, а также какие ситуации и в каком объеме покрывает.

Что такое страховка от невыезда

Страховкой от невыезда называют дополнительную услугу, позволяющую компенсировать расходы на путешествие, если человек не смог выехать по предусмотренным договором причинам.

Главное отличие этой страховки от стандартного туристического полиса заключается в защите финансовых вложений в поездку еще до ее начала.

Обычно оформляется все при бронировании тура или одновременно с приобретением турпакета. По данным представителей туристического рынка, стоимость услуги чаще всего составляет от 350 грн или примерно 7,5−15 евро на одного человека, в зависимости от стоимости путешествия и условий договора.

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В то же время, большинство программ предусматривает франшизу — часть убытков, которую турист берет на себя. Например, страховая компания может возместить до 90% стоимости тура, а остальные расходы оплачивает сам клиент.

Когда страховка компенсирует расходы

Конкретный список случаев зависит от выбранной компании и условий контракта. Однако большинство программ страхования от невыезда покрывают похожие риски.

Чаще всего на компенсацию можно рассчитывать в следующих случаях:

госпитализации или внезапного заболевания туриста;

тяжелой болезни или смерти его близкого родственника;

необходимости проведения срочной операции;

отказа в выдаче визы;

вызова в суд в качестве ответчика или свидетеля;

призыва в ряды Вооруженных Сил Украины или мобилизации;

повреждения или уничтожения имущества в результате пожара, стихийного бедствия или других чрезвычайных происшествий;

других перечисленных в договоре обстоятельств.

Страховка предоставляет компенсацию, если турист заболел, источник фото: pexels

В некоторых страховых продуктах также предусмотрено покрытие риска отказа в пересечении государственной границы. Однако возможна такая компенсация только при условии, что у туриста должным образом оформлены все документы и что требования законодательства он не нарушал.

Сколько можно получить обратно

Страховая сумма зависит от стоимости вашего тура. Есть два нюанса, которые важно знать заранее.

Франшиза — 10% от стоимости тура. Это часть, которую турист всегда несет сам. Если тур стоил 50 тыс. грн — франшиза составит 5 тыс. грн.

Лимит страховой суммы — 75 тыс. грн на человека. Если тур дороже этой суммы, разница сверх лимита также остается риском туриста.

Пример: тур за 50 тыс. грн

Что Сумма Стоимость тура 50 тыс. грн Франшиза (10%) − 5 тыс. грн Стоимость страховки − 7,5 евро Возмещение от страховой 45 тыс. грн

Турист возвращает 90% стоимости тура. Потери — только франшиза и стоимость самого полиса.

Пример: тур за 80 тыс. грн (выше лимита)

Что Сумма Стоимость тура 80 тыс. грн Лимит покрытия 75 тыс. грн Франшиза (10% от реальной цены) − 8 тыс. грн Стоимость страховки − 7,5 евро Возмещение от страховой 67 тыс. грн

Даже когда тур дороже лимита — страховка возвращает большую часть расходов вместо полной потери.

Что происходит при отмене или задержке рейса

Отдельная категория рисков касается авиаперевозок. Задержки и отмена рейсов, особенно в периоды активного туристического сезона, встречаются регулярно.

Многие страховые программы предусматривают компенсацию в случае задержки выезда на конкретное время, например, на три часа или больше. Отдельные полисы могут покрывать расходы, связанные с отменой рейса.

Впрочем, туристам следует учитывать важный нюанс: обещанные выплаты имеют четко установленные лимиты. И в большинстве случаев речь идет о компенсации в пределах нескольких сотен евро, а не о полном возмещении всех расходов, связанных со сорванным путешествием.

К тому же, для получения денег необходимо документально подтвердить факт задержки или отмены рейса. Поэтому важно хранить посадочные талоны, билеты, справки перевозчика и другие документы, которые можно предъявить страховой компании.

Если опоздали на самолет из-за поезда

Именно эта ситуация в последние годы стала особенно актуальна для украинских туристов. Многие добираются в аэропорты Польши, Румынии, Венгрии или других стран по железной дороге. И если поезд опоздал, человек рискует не успеть на свой авиарейс.

Однако в большинстве случаев такая ситуация не считается страховым случаем.

Страховые компании, как правило, не компенсируют стоимость пропущенного рейса, если его причиной стала задержка поезда, автобуса или другого транспорта, который турист выбирал себе для маршрута. Аналогично не покрываются и расходы на приобретение новых билетов или бронирование дополнительного проживания из-за опоздания на рейс.

Страховка не компенсирует расходы, если вы не успели на самолет

Фактически ответственность за стыковку разных видов транспорта лежит на самом путешественнике, если иное прямо не предусмотрено договором страхования или условиями перевозки.

Именно поэтому эксперты советуют закладывать достаточный временной запас между прибытием в страну вылета и отправкой самолета.

Поможет ли страховка, если возникли проблемы на границе

В этом вопросе также возможны разные ситуации.

Если туристу официально отказали в пересечении границы, а соответствующий риск включен в договор страхования от невыезда, страховая компания может рассматривать такое событие как страховой случай, но окончательное решение будет зависеть от конкретных обстоятельств и условий полиса.

Другое дело — длинные очереди на границе. Если турист не успел на самолет из-за многочасового ожидания во время прохождения пограничного контроля, получить компенсацию будет сложнее.

В большинстве случаев такие обстоятельства не входят в стандартное страховое покрытие.

Поэтому при планировании маршрута следует учитывать сезонные нагрузки на пункты пропуска и возможные задержки.

На что обратить внимание перед оформлением полиса

Перед оформлением страховки от невыезда эксперты советуют обратить внимание на несколько ключевых моментов:

список страховых случаев;

исключения, за которые компенсация не выплачивается;

максимальный размер возмещения;

наличие и размер франшизы;

сроки оформления полиса;

список документов, необходимых для подтверждения страхового случая.

Напомним, что условия страхования могут существенно отличаться в зависимости от страховой компании и конкретной программы.

Вывод

Таким образом, страхование от невыезда — это полезный инструмент финансовой защиты для туристов, особенно в условиях, когда путешествие за границу предполагает сложную логистику и несколько этапов маршрута. Правильно выбранный полис может компенсировать значительную часть расходов при болезни, отказе в визе, мобилизации или в других обстоятельствах, предусмотренных договором.

В то же время на то, что страховка покроет какие-то проблемы во время поездки, рассчитывать не стоит. Лучшей стратегией для путешественников будет сочетать страховую защиту с тщательным планированием маршрута и оставлением достаточного запаса времени на каждом из этапов путешествия. Это поможет предотвратить и лишние расходы, и ненужный стресс перед отпуском.

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