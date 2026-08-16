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За полгода страховщики выплатили пострадавшим в ДТП более 504 млн грн

Страхование
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Виновники ДТП должны компенсировать расходы
Виновники ДТП должны компенсировать расходы
В первом полугодии 2026 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 5216 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 504,3 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выплат возросло на 33,9%, а их общая сумма — на 66,4%.
Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.
«Указанное произошло в результате повышения стоимости нормо-часа работ на СТО, запасных частей, роста цен на топливо и действия других инфляционных факторов», — объясняет член правления МТСБУ Андрей Градиль.
Количество выплат из фонда защиты пострадавших МТСБУ за I полугодие 2025 и 2026, шт.
Количество выплат из фонда защиты пострадавших МТСБУ за I полугодие 2025 и 2026, шт.

Увеличение выплат по ДТП без действующей автогражданки

Больше всего выплат по Фонду защиты пострадавших в первом полугодии 2026 года МТСБУ осуществило лицам, пострадавшим в ДТП с виновником без действующего договора ОСАГО.
В январе-июне Бюро осуществило по этой категории 5059 выплат пострадавшим в ДТП на общую сумму 489,76 млн грн. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году было произведено 2 975 выплат на сумму 234,33 млн грн.
Структура выплат из фонда защиты пострадавших МТСБУ за и полугодие 2025 и 2026, млн грн
Структура выплат из фонда защиты пострадавших МТСБУ за и полугодие 2025 и 2026, млн грн

Виновники ДТП должны компенсировать расходы

МТСБУ не оставляет виновников ДТП без ответственности. Бюро подает в отношении таких лиц регрессные иски, и в судебном порядке они должны компенсировать понесенные расходы.
По материалам:
Finance.ua
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